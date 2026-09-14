Début difficile pour la star française : l'entraîneur de Liverpool annonce de mauvaises nouvelles concernant Barcola

Bradley Barcola (24 ans) a connu un début difficile pour son aventure avec Liverpool, notamment après être sorti sur blessure au bout d'une heure de jeu lors du match de Ligue des champions face à l'Atlético Madrid.

Après avoir échoué à marquer lors de trois rencontres, l'ailier gauche français fait désormais face à sa première blessure de la saison.

À la veille du match du troisième tour de la Coupe de la Ligue contre Tottenham, son entraîneur, Andoni Iraola, a confirmé que le joueur, qui a rejoint l'équipe cet été, n'était pas encore prêt à jouer.

Il a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « Il n'est pas encore prêt à s'entraîner avec l'équipe. Il s'entraîne seul, mais il commence à toucher le ballon. Nous voulons qu'il revienne le plus vite possible. »

Et de poursuivre : « Il lui reste encore un peu de temps pour récupérer, et cela prendra du temps. Avec toutes ces blessures de longue durée, je pense que (Giovanni) Leoni a un léger avantage sur lui. »

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