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Hussein Hamdy

Traduit par

Début catastrophique : Enrique met en garde les stars du PSG avant le choc de la Ligue des champions

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
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Pas de place pour l'excès de confiance

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, double champion d'Europe consécutif en 2025 et 2026, a demandé ce mardi à ses joueurs de sortir de leur « zone de confort ».

Ces propos interviennent avant la rencontre de demain mercredi, qui marquera le début du parcours parisien en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, dirigé par Yaya Touré.

L'entraîneur espagnol a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « Le passé, c'est le passé, et nous devons renouveler notre permis de conduire chaque année. Tout le monde a la motivation de jouer contre nous, et il faut l'accepter et sortir de notre zone de confort. Je suis prêt à démontrer que nous devons nous réinventer chaque jour. »

Luis Enrique a reconnu qu'en ne regardant que les résultats de l'équipe en Ligue 1, après deux matches nuls et une défaite, le bilan est « catastrophique », mais il a précisé dans le même temps qu'il cherchait aussi à « donner de la valeur » à ce qui se passe réellement sur le terrain.

Il a ajouté : « Il y a des choses à améliorer, mais nous méritons plus de points en Ligue 1. »

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À propos du coup d'envoi face au Slovan Bratislava, l'ancien directeur technique du Barça et de la sélection espagnole a admis qu'il s'agissait d'« un match qui paraît facile en apparence », tout en mettant en garde contre le relâchement et l'excès de confiance.

Enrique a conclu : « C'est la compétition la plus difficile. Combien d'équipes peuvent la remporter ? Six, huit, ou cinq équipes. Les écarts sont infimes. Nous aspirons à réaliser un très bon départ. Nous allons disputer un match qui paraît facile en apparence, mais il n'y a pas de matches faciles. Nous devons rester concentrés. »

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