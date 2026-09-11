C’est ce qu’a révélé le dirigeant de longue date et actuel patron du club du Borussia Dortmund dans l’émission de Sky « Ma histoire » (diffusion : vendredi, 23 h 15). Évoquant l’année 2025, il a expliqué : « Vu la manière dont les choses se sont passées, avec une ou deux intrigues qui se sont aussi jouées contre moi, cela a été une année difficile pour moi, la plus difficile de ces 20 années. »

Interrogé sur les raisons, Watzke a développé : « Parce que certaines personnes voulaient tout simplement empêcher que je devienne président ! (...) Et que cela se passe au BVB, après 20 ans, ça m’a vraiment touché ! C’est pour cela que cela a été dur. (…) Je n’ai jamais été un dictateur. »

En toile de fond, il y a la lutte de pouvoir qui faisait rage à la fin de l’été dernier au Borussia Dortmund. Watzke voulait quitter en octobre 2025 son poste de directeur général, qu’il occupait depuis de longues années, et était considéré comme le président désigné pour l’élection organisée quatre semaines plus tard. À la surprise générale, le patron de transition Reinhold Lunow (73 ans) a toutefois annoncé, contrairement aux accords préalables, vouloir lui aussi se porter candidat. Une courte mais vive bataille de boue s’en est suivie. Lunow s’est finalement retiré.

Mais Watzke a affirmé avoir été tellement affecté par l’ensemble des événements que, peu avant son élection lors de l’assemblée générale du 25 novembre, il a envisagé de tout laisser tomber. « Au fond, tout bouillonnait en moi pour dire : débrouillez-vous donc seuls avec votre merde ! (…) Mais je n’ai pas été éduqué comme ça. En gros, c’est ce que je viens de dire qui m’est passé par la tête entre les coulisses et la scène. »

Finalement, sur le chemin du pupitre, c’est la conviction de se présenter quand même qui a pris le dessus. « À chaque mètre, le degré d’indignation a cédé la place au degré de responsabilité », a déclaré Watzke.

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Depuis quand Hans-Joachim Watzke travaillait-il au BVB ?

Il a finalement été élu avec 59 % des voix. Un résultat étonnamment mauvais, qui était également en deçà de ses propres attentes, comme il l’a reconnu plus tard.

Watzke a travaillé comme directeur général des Schwarzgelben de 2005 à 2025. Il a guidé le club à travers une grave crise économique avant de marquer ensuite de son empreinte, de manière décisive, l’une des phases les plus fructueuses de l’histoire du club. Watzke est notamment aussi président de la ligue de la DFB et premier vice-président de la DFB.