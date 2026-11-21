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En marge de l’assemblée générale annuelle, le président du directoire Jan-Christian Dreesen et le président Herbert Hainer ont confirmé que le Bayern ignorait la dysfonction neurologique de Jamal Musiala au moment de la coûteuse prolongation de son contrat en 2025.

« Vous pouvez partir du principe que ce n’était pas le cas », a déclaré Dreesen. Il a également démenti se sentir, avec le recul, trompé par Musiala ou ses conseillers lors des négociations en raison de cette ignorance. « Non, pas du tout », a répondu Dreesen. Car, comme l’a ajouté Hainer, au Bayern, « nous ne pensons pas non plus du tout que cela était connu auparavant ». Autrement dit, le joueur offensif, aujourd’hui âgé de 23 ans, n’avait jusque-là rencontré aucun problème et ignorait lui-même sa maladie.

Musiala, alors au sommet de son art et l’un des joueurs les plus prometteurs du monde, a signé en février 2025 un contrat jusqu’en 2030 lui garantissant un salaire annuel de 25 millions d’euros. Une somme qu’il n’a depuis lors même pas un tant soit peu justifiée, notamment en raison de blessures et de problèmes de santé.

À l’été 2025, Musiala s’est fracturé le péroné et a été absent pendant des mois. Depuis son retour, différents problèmes de santé l’ont affecté, jusqu’à ce qu’il s’effondre sur le terrain lors de deux matches amicaux à l’été 2026, puis révèle publiquement sa dysfonction neurologique. Le directeur sportif Max Eberl avait alors souligné que le club était au courant de ces problèmes « depuis toute la saison précédente ». Donc au plus tard depuis juillet 2025, cinq mois après la prolongation.

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Les déclarations des dirigeants du Bayern donnent l’impression d’une campagne

Plus récemment, Musiala a été absent deux mois en raison d’une déchirure musculaire. Alors qu’il approchait de son retour, le président d’honneur Uli Hoeneß et Dreesen ont exprimé des doutes sur sa capacité à retrouver un jour sa meilleure forme. Ils ont également estimé qu’il faudrait parler de son contrat très lucratif si ces craintes se confirmaient.

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Musiala a retrouvé le terrain vendredi soir lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. Karl-Heinz Rummenigge a ensuite alimenté le débat avec des mots encore plus durs que ceux employés auparavant par Hoeneß et Dreesen. La succession de prises de position, accompagnées de déclarations de plus en plus offensives des dirigeants, donnait l’impression d’une campagne et soulevait des questions sur les véritables raisons de cette démarche .

Dreesen et Hainer ont tenté d’apaiser les tensions lors de l’assemblée générale

D’autres joueurs très bien payés et sujets aux blessures, comme Alphonso Davies ou Serge Gnabry, n’ont pas été ainsi mis en cause par le passé. Pourquoi Musiala, alors ? « Parce que Jamal était évidemment un joueur exceptionnel », a déclaré Dreesen. « Parce que nous souhaitons bien sûr tout particulièrement qu’il retrouve le niveau qui était le sien lorsque nous avons prolongé son contrat. C’est peut-être aussi l’expression de ce souhait. Mais cela ne veut pas dire que nous cherchons à lui mettre la pression. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. »

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Selon Dreesen, la dysfonction est « heureusement traitable ». Il a toutefois ajouté : « Mais nous avons évidemment très peu de recul à ce sujet dans le sport de haut niveau. Il faut le dire clairement. » Dans l’ensemble, Dreesen et Hainer ont tenté d’apaiser les tensions lors de l’assemblée générale annuelle . Hainer a écarté d’une réponse laconique l’intervention critique d’un membre sur la manière dont les dirigeants traitaient Musiala. Les deux puissantes figures tutélaires du club étaient quant à elles absentes : Hoeneß à cause d’une grippe, Rummenigge en raison d’un rendez-vous privé.