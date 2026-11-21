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Le président du directoire Jan-Christian Dreesen et le président Herbert Hainer ont confirmé, en marge de l’assemblée générale, que le Bayern Munich ignorait la dysfonction neurologique de Jamal Musiala au moment de sa coûteuse prolongation de contrat en 2025.

« Vous pouvez partir du principe que ce n’était pas le cas », a déclaré Dreesen. Il a également démenti avoir aujourd’hui le sentiment d’avoir été trompé par Musiala ou ses conseillers lors des négociations en raison de cette ignorance. « Non, pas du tout », a répondu Dreesen. Comme l’a ajouté Hainer, le Bayern ne pense « pas du tout non plus que cela était connu auparavant ». Autrement dit, le joueur offensif, désormais âgé de 23 ans, n’avait jusque-là rencontré aucun problème et ignorait lui-même sa maladie.

Musiala, alors au sommet de son art et considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs au monde, a signé en février 2025 un contrat courant jusqu’en 2030, lui garantissant un salaire annuel de 25 millions d’euros. Une somme qu’il n’a depuis lors même pas commencé à justifier, notamment en raison de blessures et de problèmes de santé.

À l’été 2025, Musiala s’est fracturé le péroné et a été absent pendant des mois. Depuis son retour, il a été en proie à différents problèmes de santé, jusqu’à s’effondrer sur le terrain lors de deux matches amicaux à l’été 2026, avant de rendre publique sa dysfonction neurologique. Le directeur sportif Max Eberl avait alors souligné que le club était au courant de ces problèmes « depuis toute la saison dernière ». Soit depuis juillet 2025 au plus tard, cinq mois après la prolongation.

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Les déclarations des dirigeants du Bayern ont des allures de campagne

Plus récemment, Musiala a été absent deux mois en raison d’une déchirure musculaire. Alors qu’il approchait de son retour, le président d’honneur Uli Hoeneß et Dreesen ont exprimé des doutes sur sa capacité à retrouver un jour son meilleur niveau. Ils ont aussi estimé qu’il faudrait discuter de son contrat très lucratif si ces craintes se confirmaient.

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Musiala a retrouvé le terrain vendredi soir lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. Karl-Heinz Rummenigge a ensuite alimenté le débat avec des propos encore plus durs que ceux tenus auparavant par Hoeneß et Dreesen. La succession des prises de position, accompagnées de déclarations toujours plus offensives des dirigeants, avait des allures de campagne et soulevait des questions sur les véritables raisons de cette démarche .

Dreesen et Hainer tentent d’apaiser les tensions à l’assemblée générale

D’autres joueurs très bien payés et sujets aux blessures, comme Alphonso Davies ou Serge Gnabry, n’ont pas été ainsi mis en cause par le passé. Pourquoi Musiala, alors ? « Parce que Jamal était bien sûr un joueur exceptionnel, a répondu Dreesen. Parce que nous souhaitons tout particulièrement qu’il retrouve le niveau qui était le sien lorsque nous avons prolongé son contrat. C’est peut-être aussi l’expression de ce souhait. Mais cela ne signifie pas que nous voulons lui mettre la pression. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. »

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Selon Dreesen, la dysfonction est « heureusement traitable ». Il a néanmoins ajouté : « Mais il existe évidemment très peu de données d’expérience à ce sujet dans le sport de haut niveau. Il faut aussi le dire clairement. » Dans l’ensemble, Dreesen et Hainer se sont efforcés d’apaiser les tensions lors de l’assemblée générale . Hainer a brièvement écarté l’intervention critique d’un membre concernant la manière dont les dirigeants traitent Musiala. Les deux puissantes figures du club étaient quant à elles absentes : Hoeneß à cause d’une grippe, Rummenigge en raison d’un rendez-vous privé.