Un transfert du gardien écarté chez les Breisgauers vers l’Eintracht Francfort n’en serait certes encore qu’à un stade très précoce, mais pourrait toutefois prendre une forme concrète dès les prochains jours.

Les dirigeants francfortois opèrent ainsi un net changement de cap à l’approche du coup d’envoi de leur saison officielle. Lors du stage de préparation estival, le directeur sportif Markus Krösche avait pourtant insisté : « Pour le moment, il n’est pas question de modifier quoi que ce soit à cette configuration. »

Cette évolution fait suite à des mois de débat autour de la place dans les buts de l’Eintracht, un sujet qui avait déjà traversé toute la saison passée. Après le départ du capitaine de longue date et gardien titulaire Kevin Trapp, c’est Kaua Santos qui devait initialement prendre la relève.

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Kaua Santos et Michael Zetterer ne convainquent pas totalement

Le jeune Brésilien a toutefois été confronté à d’importantes variations de performance ainsi qu’à des soucis de blessure, ce qui a rapidement suscité des inquiétudes en interne. Michael Zetterer, recruté l’été précédent en provenance du Werder Brême, n’a lui non plus pas su profiter durablement de ses opportunités pour s’installer dans la durée.

La défaite lors de la répétition générale en Angleterre a finalement mis les choses définitivement en marche. Kaua Santos a de nouveau vécu une mauvaise journée à Brentford, ce qui a fait mûrir la décision de recruter un nouveau gardien expérimenté.

Outre la question du gardien, le reste de l’effectif réclame lui aussi des retouches. Des lacunes apparaissent aussi bien en défense qu’en attaque. En attaque, l’espoir demeure de boucler un nouveau prêt d’Arnaud Kalimuendo.

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Quel joueur pourrait encore quitter l’Eintracht Francfort ?

Parallèlement, selon le rapport, les dirigeants travaillent aussi sur le volet des départs afin de dégager une marge de manœuvre financière. Elye Wahi est proche d’un nouveau prêt à l’OGC Nice, tandis que Fares Chaibi a suscité l’intérêt de Crystal Palace. Michy Batshuayi devrait rejoindre Al-Shabab, en Arabie saoudite.

Un transfert d’Ellyes Skhiri semble également se dessiner à brève échéance. En outre, une option pourrait s’ouvrir en Angleterre pour le gardien remplaçant Zetterer.