Dean Huijsen enfreint la loi espagnole, la photo circule sur internet : les supporters du Real Madrid sont furieux

Dean Huijsen s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique en ligne. Sur une photo avec son coéquipier au Real Madrid Thiago Pitarch, on voit le défenseur central sur son téléphone dans la voiture.

Sur internet, la photo de Huijsen se propage à une vitesse folle. Les supporters de son club, le Real Madrid, ne sont absolument pas contents de cette photo et réagissent massivement à son geste.

« Le Real Madrid a beaucoup trop gâté ce garçon. Il pense sûrement que les médias ne vont pas monter cette image en épingle… », réagit quelqu’un.

« Envoyer des messages et conduire en même temps. Et en plus publier ça sur internet. Complètement idiot... », écrit un autre. « Mon club est rempli d’idiots et de criminels. C’est triste de nous voir sombrer ainsi », écrit un supporter du Real Madrid.

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« Cher Florentino (Perez, NDLR), agissez s’il vous plaît. Mieux vaut tard que jamais. Ces types insupportables sont en train de ruiner l’image du plus grand club de la planète », peut-on encore lire.

Huijsen a de nouveau été convoqué avec l’Espagne lors de la dernière trêve internationale, après avoir été laissé de côté par le sélectionneur Luis de la Fuente pour la Coupe du monde 2026.

Il sera suspendu pour le prochain match du Real Madrid, car il avait reçu un carton rouge juste avant la trêve internationale lors du derby madrilène contre l’Atlético (défaite 2-1).