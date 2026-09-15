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Bart DHanis

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De Zerbi se montre impitoyable envers Richarlison, mis à l’écart, qui réagit avec un emoji lourd de sens

Richarlison a réagi en ligne lundi soir à son bannissement définitif à Tottenham Hotspur. L’attaquant a été écarté du groupe par l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Malgré le fait que les Spurs n’aient toujours pas marqué le moindre but en quatre matches de championnat, De Zerbi refuse de rappeler Richarlison dans le groupe.

« Je l’ai supplié de rester cet été. Il voulait absolument partir. Il s’est passé des choses et je suis la ligne du club. » Richarlison a vu un transfert à Vasco da Gama capoter le dernier jour du mercato brésilien. Plus tôt, un transfert à Everton avait déjà échoué.

« Je sais ce qui s’est passé au cours des 45 derniers jours, mais ce n’est pas à moi d’en dire plus à ce sujet. Le club et le coach ne font qu’un. »

Les Spurs jouent mardi soir à 21h00 en Carabao Cup contre Liverpool. Même là, De Zerbi ne l’autorise pas à jouer.

Les déclarations de De Zerbi sur le bannissement de l’international brésilien ont été publiées en ligne lundi soir par Fabrizio Romano. Richarlison a réagi avec un emoji en pleurs.

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