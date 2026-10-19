Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Tottenham, a interdit l'utilisation des téléphones portables pendant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, lors du stage d'entraînement organisé par l'équipe à Marbella, en Espagne, dans le but de renforcer la cohésion entre les joueurs et d'améliorer les résultats du club, actuellement dernier du classement de la Premier League.

Le quotidien britannique « The Guardian » rapporte que Tottenham, qui a dépensé plus de 380 millions de livres sterling pour recruter 10 nouveaux joueurs durant l'été, aborde la confrontation face à Coventry, prévue ce lundi, sans la moindre victoire lors de ses six premiers matches de championnat, ce qui accentue la pression sur le staff technique.

Lors d'une conférence de presse, De Zerbi a indiqué que le stage avait été marqué par du travail sur le terrain et par des réunions destinées à évoquer la situation de l'équipe et les responsabilités attendues des joueurs, en plus de l'interdiction des téléphones pendant les repas afin de laisser davantage de temps aux échanges directs entre les membres du groupe.

Le technicien italien a ajouté qu'ils avaient tenu deux ou trois réunions pour parler de football et de la situation actuelle, et que certains dîners avaient été réservés aux joueurs seuls, d'autres aux membres du staff technique, dans le but d'améliorer l'ambiance au sein de l'équipe.

De Zerbi a précisé qu'il avait déjà organisé des stages similaires à deux reprises durant son expérience à Marseille, et qu'il considérait cette démarche comme une réussite, soulignant que la décision avait été prise en concertation avec la direction de Tottenham, dont Vinai Venkatesham, Johan Lange et le propriétaire du club.

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Il a insisté sur le fait que l'objectif n'était pas d'imposer des restrictions sévères aux joueurs, assurant que ceux-ci disposaient d'une liberté de mouvement pendant leur séjour à Marbella, et que l'idée était de passer plus de temps ensemble, loin des contraintes quotidiennes, d'autant que l'arrivée de nouveaux joueurs et le retour d'autres de la Coupe du monde ont privé l'équipe d'une préparation complète.

Dans le même registre, Tottenham a récupéré les services de Dejan Kulusevski durant le stage, tandis que James Maddison a retrouvé les entraînements, avec une interrogation sur sa possible participation face à Coventry, son ancien club. De Zerbi a confirmé que Maddison était désormais apte à jouer, mais il n'a pas encore tranché sur une éventuelle titularisation.

En revanche, Xavi Simons est toujours absent en raison d'une blessure. L'entraîneur a indiqué qu'il suivait en permanence la phase de récupération du joueur, soulignant l'importance d'accorder aux joueurs revenant de blessure le temps nécessaire pour retrouver leur plénitude physique, tout en précisant qu'il était possible de compter sur certains d'entre eux, même sur de courtes périodes de jeu.