De Zerbi et le départ de Boateng au Barça : "Nous perdons un leader"

Le technicien de Sassuolo estime que le Barça était une opportunité unique pour Kevin-Prince Boateng.

Le coach de Sassuolo, Roberto De Zerbi est revenu sur le départ de Kevin-Prince Boateng vers le Barça.

S'il a reconnu que l'opportunité était unique pour son ancien joueur, il s'est montré loin d'être ravi de ce départ.

"Je n'étais pas content de perdre Boateng, car nous avions vraiment construit autour de lui en termes de caractère et sa façon d'interpréter le rôle d'attaquant", a déclaré De Zerbi en conférence de presse.



"Cependant, le club et moi-même avons décidé de le laisser partir, car il s'agissait d'une occasion unique, du genre qu'il n'aura plus jamais, il était donc juste de lui donner la chance de la vivre. Les joueurs sont tous contents pour lui et cela devrait aussi les motiver, car si un joueur de 32 ans était choisi par Barcelone, cela signifie que beaucoup d'autres peuvent encore faire un grand pas en avant dans leur carrière", a indiqué le technicien italien.

"D'une certaine manière, les gens du monde entier apprécient davantage Sassuolo, mais nous perdons un acteur important et un leader. En ce qui me concerne, cela n’enlève même pas 1% de notre ambition, de notre détermination et de notre enthousiasme, car nous pouvons toujours atteindre nos objectifs", a-t-il conclu.