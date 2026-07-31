De Zerbi enflamme le mercato de Tottenham : Marmoush en tête des candidats

L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham, a enflammé les supporters des Spurs avec des déclarations retentissantes dans lesquelles il a affirmé que le club londonien était sur le point de conclure « une opération fracassante » au cours de la semaine en cours, précisant que l'équipe n'avait réalisé jusqu'à présent que 60 % de son plan sur le marché des transferts estival.

Les déclarations de De Zerbi sont venues compenser la déception du club après un coup dur, à savoir la blessure de Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth, qui figurait parmi les cibles potentielles, son absence ayant été confirmée pour une durée pouvant atteindre quatre mois.

Une liste de cinq noms pour renforcer l'attaque

Selon le journal britannique « Evening Standard », Tottenham a établi une liste restreinte comprenant cinq noms pour renforcer sa ligne d'attaque avant la clôture du mercato. En tête de cette liste figure la star égyptienne Omar Marmoush, attaquant de Manchester City, pour lequel Tottenham a manifesté un intérêt sérieux.

Marmoush est en concurrence pour ce poste offensif avec Deniz Undav, attaquant de Stuttgart, Brian Brobbey, attaquant de Sunderland, le Brésilien Savinho, star de Manchester City, ainsi que le Français Bradley Barcola, ailier du Paris Saint-Germain.

Marmoush : un talent en quête du salut de De Zerbi

Marmoush est une option qui séduit particulièrement De Zerbi, en raison de la diversité de ses rôles offensifs et de sa capacité à évoluer comme avant-centre pur ou à décrocher dans la profondeur pour exploiter les espaces derrière les défenseurs.

L'entraîneur italien voit en Marmoush, qui approche de ses 27 ans, un joueur ayant atteint sa maturité footballistique et dont il peut tirer profit immédiatement, notamment après deux saisons durant lesquelles les Spurs ont lutté contre la relégation.

Marmoush avait rejoint Manchester City en provenance de l'Eintracht Francfort en janvier 2025 et avait signé des débuts remarqués en Premier League, mais il n'a pas su maintenir son rythme de buteur. Lors de sa première saison complète avec City, il n'a inscrit que 3 buts, sortant progressivement des plans du club et ne figurant plus dans ses projets d'avenir.

De Zerbi estime que Marmoush a démontré ses qualités de buteur en Premier League malgré une saison passée difficile, et pense que le joueur n'a besoin que de retrouver sa confiance devant le but sous sa direction pour devenir l'un des atouts gagnants de Tottenham lors de la nouvelle saison.