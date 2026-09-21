De Zerbi critiqué, mais il accorde une semaine de repos à Tottenham pour la trêve internationale

Au centre des critiques mais pas du tout inquiet. Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham, protagoniste d’un début de saison comp0licato et toujours sans victoire en Premier League, a décidé d’accorder une semaine entière de repos aux joueurs restés à Londres pendant la trêve internationale.





James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo et Marcos Senesi ont été désignés comme des joueurs qui doivent améliorer leur condition physique. Selon le Telegraph, toutefois, cette pause avait déjà été programmée avant la défaite et s’inscrit dans les stratégies habituelles de gestion du groupe pendant une longue trêve internationale.





La décision a évidemment suscité des interrogations parmi les supporters, très en colère contre ce très mauvais début de saison, dans la lignée des dernières années. Le premier test aura lieu le 10 octobre sur la pelouse de Manchester United.