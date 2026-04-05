Dimanche après-midi, sans même jouer, le PSV a été sacré champion des Pays-Bas pour la 27e fois grâce à la perte de points du Feyenoord. Pourtant, malgré ce titre remporté prématurément, le PSV a déjà encaissé quarante buts. Kenneth Perez s'est d'ailleurs montré très critique à ce sujet dans l'émission « Dit Was Het Weekend » d'ESPN.

« Quarante buts encaissés, c'est énorme », commence le Danois, qui a lui-même été sacré champion avec les Eindhovenois lors de la saison 2007/08. « Ils n'ont pas atteint la finale de la Coupe et n'ont pas passé le cap de la Ligue des champions. C'est compréhensible, car ils avaient un groupe difficile », poursuit Perez. « Mais je trouve qu'on peut attendre davantage d'une équipe comme le PSV, qui compte tant de bons joueurs. On perd deux fois contre Telstar et on fait match nul contre le NAC », déclare le Danois critique.

« Un jour comme aujourd’hui, tout est fantastique et génial. Mais ce n’est bien sûr pas tout à fait le cas. C’est aussi parce qu’il n’y a pas d’adversaire à la hauteur. Les autres sont tellement faibles. Je parle ici de l’Ajax et du Feyenoord. »

« Feyenoord a pu se battre jusqu’à la 11e journée ; après, c’était fini. Je peux donc bien imaginer que chez le PSV, l’urgence s’est un peu dissipée. Cela explique peut-être pourquoi ils ne sont pas vraiment devenus champions de manière brillante ou fantastique », conclut Perez.

Le présentateur Milan van Dongen souligne également que le PSV est le premier champion à avoir perdu trois fois contre une équipe promue, ce à quoi Perez réagit. « Tant de buts encaissés. Et je comprends bien pourquoi quand je les ai vus jouer hier. C'est parfois vraiment une défense en gruyère. Mais bon, on a tout simplement des joueurs de haut niveau pour ce championnat, et ceux-là peuvent te faire gagner un match », conclut-il.

Le PSV a été sacré champion des Pays-Bas cinq journées avant la fin du championnat, mais a déjà encaissé quarante buts jusqu'à présent. Il s'agit du plus grand nombre de buts encaissés par un champion au cours des quarante dernières années, comme l'a indiqué Bart Frouws de Voetbal International lors de l'émission NOS Studio Voetbal.

À titre de comparaison : lors des deux saisons précédentes, au cours desquelles le PSV avait également été sacré champion, les Eindhovenois avaient encaissé 21 buts (2023/24) et 39 buts (2024/25). Il convient toutefois de préciser que ces chiffres correspondaient au total après 34 journées.