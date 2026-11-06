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Le recruteur en chef Nils Schmadtke a fermement rejeté les graves accusations portées dans le cadre de son prochain départ du Bayern Munich.

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« J’ai longtemps hésité à réagir aux articles de ces derniers jours. D’ordinaire, je laisse mon travail parler pour moi. Mais cette fois, il ne s’agit pas de mon travail, mais de mon caractère. Je tiens donc à dire clairement quelques mots », a écrit Schmadtke jeudi sur LinkedIn.

Le fils de 37 ans de Jörg Schmadtke, dirigeant de longue date en Bundesliga, a précisé : « Je n’ai jamais transmis d’informations confidentielles aux médias. Ni à Munich ni ailleurs. Je n’ai jamais rabaissé les personnes dont j’avais la responsabilité. Je suis exigeant, parfois même dérangeant lorsqu’il est question de qualité. Mais je ne manque pas de respect aux autres. Et rien de ce qui a été écrit n’avait le moindre rapport avec mon départ du Bayern Munich. Je ne parle pas publiquement des affaires internes. Je ne l’ai fait dans aucun des clubs où je suis passé et je ne le ferai pas maintenant. »

Schmadtke n’a donc pas révélé les véritables raisons, selon lui, de son départ anticipé du Bayern Munich. Ces dernières semaines, plusieurs articles lui avaient notamment reproché un style de management trop brusque et la transmission aux médias d’informations internes provenant de son équipe. Lundi, le Bayern Munich a annoncé leur séparation anticipée au 31 janvier 2027. Le contrat de Schmadtke devait initialement courir jusqu’à l’été 2027.

Christopher Vivell, responsable du recrutement à Manchester United, a d’abord été présenté comme le favori pour succéder à Schmadtke au Bayern Munich. Selon TZ , cette piste se serait toutefois refroidie depuis. En cause : le directeur sportif Christoph Freund a été chargé de trouver un successeur et connaît Vivell pour avoir travaillé avec lui au RB Salzbourg. Max Eberl, membre du directoire chargé du sport, ne serait cependant pas convaincu par l’idée d’installer une autre figure clé issue de l’univers RB au Bayern.

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Bayern Munich : Nils Schmadtke considéré comme un proche de Max Eberl

Schmadtke avait pris la tête du recrutement de l’équipe professionnelle et des jeunes du Bayern Munich en octobre 2024. Il est considéré comme un proche de Max Eberl, membre du directoire chargé du sport. Tous deux avaient déjà travaillé ensemble au Borussia Mönchengladbach.

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« Mon passage au Bayern Munich a été riche d’enseignements et une expérience très positive. Travailler dans un club de cette envergure, avec ce niveau d’exigence et ce rythme, m’a fait progresser sur les plans professionnel et personnel », a poursuivi Schmadtke. « Je suis fier de ce que nous avons construit au cours de ces deux années. Nous avons réorganisé le département de recrutement, renforcé les liens entre l’équipe professionnelle et le centre de formation, et adopté de nouvelles approches dans nos échanges avec les joueurs. C’était un travail d’équipe. Je remercie les membres de mon équipe pour votre engagement, vos idées et votre confiance. Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous. »