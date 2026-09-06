De Vinicius à Alvarez : fuite de la liste des 21 joueurs qu'Arsenal a tenté de recruter cet été

Après avoir remporté le titre de Premier League la saison dernière et atteint la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Arsenal n'avait aucune intention de se contenter de ces accomplissements.

Le club a décidé de profiter du dernier mercato estival pour renforcer son effectif à plusieurs postes. Gabriel Martinelli est ainsi parti à Al-Hilal, Leandro Trossard à Beşiktaş, Gabriel Jesus à Barcelone, en plus de Fabio Vieira et Reiss Nelson, tandis qu'Ethan Nwaneri a été prêté à Dortmund.

La grave blessure de William Saliba a également poussé le club à consolider sa défense. Et malgré une saison européenne déjà remarquable et son sacre en Premier League, Arsenal a affiché de grandes ambitions sur le marché des transferts, notamment avec sa volonté de finaliser le dossier Vinicius Junior, qui a dominé le mercato pendant plusieurs semaines avant que le Brésilien ne reste au Real Madrid et ne prolonge son contrat.

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De manière générale, Arsenal a réalisé de bons coups cet été, même si ses dépenses sont restées inférieures à celles de plusieurs de ses concurrents directs comme Chelsea, Tottenham, Manchester City et Liverpool.

Le club londonien a déboursé 87 millions d'euros pour Bruno Guimarães, 60 millions d'euros pour Ezri Konsa et 40 millions d'euros pour Christos Tzolis, tandis qu'Illan Meslier a rejoint le club en tant qu'agent libre en provenance de Leeds.

Ces mouvements s'inscrivent dans une stratégie plus large : le journal « Daily Mail » a révélé qu'Arsenal avait établi une liste de 21 joueurs ciblés lors du dernier mercato, parmi lesquels des noms de premier plan.

Outre Vinicius Junior, Arsenal avait également coché Julian Alvarez, João Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola et Yan Diomande, des joueurs dont la valeur dépassait ou avoisinait les 100 millions d'euros.

La liste des cibles d'Arsenal lors du mercato estival était la suivante :

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

3. Kenan Yıldız (Juventus)

4. Yan Diomande (Leipzig)

5. Nico Paz (Côme)

6. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

7. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

8. João Pedro (Chelsea)

9. Vinicius Junior (Real Madrid)

10. Julian Alvarez (Atlético Madrid)

11. Malick Fofana (Lyon)

12. Sandro Tonali (Newcastle United)

13. Alex Scott (Bournemouth)

14. Amadou Onana (Aston Villa)

15. Jérémy Monga (Leicester City)

16. Louis Page (Leicester City)

17. Iván Fresneda (Sporting Portugal)

18. Cristian Romero (Tottenham)

19. Micky van de Ven (Tottenham)

20. Jacobo Ramón (Côme)

21. Tarik Muharemović (Sassuolo)

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