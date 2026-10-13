Le Portugais Pepe a entamé une nouvelle étape de sa carrière dans le football, après avoir rejoint le conseil d'administration de la fondation de la Fédération portugaise de football, un changement qui le fait passer du terrain au travail institutionnel, après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en août 2024 à l'âge de 41 ans, achevant ainsi un parcours de plus de deux décennies au plus haut niveau.

Cette nomination de l'ancien défenseur intervient après que son nom a été associé à une possible intégration du staff technique de son compatriote José Mourinho au Real Madrid, ou à celui de la sélection portugaise dirigée par Jorge Jesus. Mais ces deux options ne se sont pas concrétisées, et Pepe entame donc une nouvelle voie au sein de la structure administrative du football de son pays.

Pepe possède un riche passé avec le Real Madrid, dont il a défendu les couleurs pendant 10 saisons entre 2007 et 2017, disputant 334 matches officiels et remportant 14 titres, dont notamment la Ligue des champions à 3 reprises et le championnat d'Espagne à 3 reprises, auxquels s'ajoutent deux Coupes du Roi, une Coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe et deux Supercoupes d'Espagne.

Le défenseur portugais avait rejoint la Maison Blanche en provenance de Porto, pour devenir l'un des éléments les plus marquants de la ligne défensive, formant un duo solide avec l'Espagnol Sergio Ramos. Il a également évolué sous les ordres de Mourinho durant les trois saisons passées par l'entraîneur portugais à Madrid.

Pepe se distinguait par sa vitesse, sa puissance physique et sa capacité à lire le jeu et à intervenir dans les moments décisifs, malgré la polémique que suscitait parfois sa rudesse dans les duels.

Sur le plan international, le nom de Pepe est associé à l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la sélection portugaise, après avoir contribué au sacre à l'Euro 2016, offrant à son pays son premier grand titre. Il avait alors été élu homme du match lors de la finale face à la France.

Il a continué à représenter la sélection jusqu'à l'Euro 2024, tournoi au cours duquel il a établi un record en devenant le joueur le plus âgé à disputer un match en phase finale de la compétition, à 41 ans et 130 jours, lors du quart de finale contre la France.