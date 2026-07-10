Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FRANCE-PARIS-FOOTBALL-WORLD-CUP-SUPPORTERSAFP

Traduit par

« De véritables héros »… Derrière l’ironie argentine, un respect manifeste pour les Bleus à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde

France
Coupe du monde
France vs Maroc
Maroc
Argentine
Argentine vs Suisse
Suisse
France
Maroc
É.-U.
Argentine
Suisse

Des cornes pour conjurer le mauvais œil

Entre ironie et reconnaissance, la frontière est mince : c'est celle qu'a choisie le journal argentin « Olé » pour attiser la rivalité bien avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026. 

Alors que la presse de Buenos Aires célébrait la victoire attendue des Bleus face au Maroc, la une du journal le plus diffusé a opté pour un titre à l’ironie assumée : « Ce sont bel et bien des champions », agrémenté d’un symbole de cornes censé conjurer le mauvais œil.

Les Argentins n’ont pas tardé à raviver la rivalité historique avec les Bleus. car, un jour après la qualification des « Bleus » pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 suite à leur victoire 2-0 contre le Maroc à Boston jeudi soir, une photo des joueurs de Didier Deschamps en train de célébrer leur victoire a fait la une du quotidien « Ole », vendredi 10 juillet 2026, sous un titre accrocheur : « Ce sont vraiment des champions ».

À première vue ironique, le titre était accompagné d’un emoji en forme de cornes, geste sud-américain destiné à conjurer le mauvais sort. Derrière cette « superstition » journalistique, « L’Express » n’a pas dissimulé son admiration pour les Bleus. En effet, le journal ne fait, en aucune manière, allusion à une quelconque arrogance de la part des champions du monde 2018 et 2022.

Au contraire, l’article saluait ouvertement la France « invincible », comme elle la qualifiait, ajoutant en sous-titre : « L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales grâce à deux buts magnifiques, confirmant ainsi son statut de favorite ». Le journal met également en avant le capitaine Kylian Mbappé, saluant le talent du groupe de Deschamps.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Suisse crest
Suisse
SUI

Cette une rappelle que la rivalité entre la France et l’Argentine reste vive depuis la finale épique de la Coupe du monde 2022, et, à l’approche des demi-finales, toutes les options restent ouvertes pour une nouvelle confrontation historique. En attendant, L’Équipe joue de malice : un savant mélange d’humour et de superstition… et la reconnaissance que, pour l’instant, les Bleus sont tout simplement « irrésistibles ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google