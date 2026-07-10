Entre ironie et reconnaissance, la frontière est mince : c'est celle qu'a choisie le journal argentin « Olé » pour attiser la rivalité bien avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Alors que la presse de Buenos Aires célébrait la victoire attendue des Bleus face au Maroc, la une du journal le plus diffusé a opté pour un titre à l’ironie assumée : « Ce sont bel et bien des champions », agrémenté d’un symbole de cornes censé conjurer le mauvais œil.

Les Argentins n’ont pas tardé à raviver la rivalité historique avec les Bleus. car, un jour après la qualification des « Bleus » pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 suite à leur victoire 2-0 contre le Maroc à Boston jeudi soir, une photo des joueurs de Didier Deschamps en train de célébrer leur victoire a fait la une du quotidien « Ole », vendredi 10 juillet 2026, sous un titre accrocheur : « Ce sont vraiment des champions ».

À première vue ironique, le titre était accompagné d’un emoji en forme de cornes, geste sud-américain destiné à conjurer le mauvais sort. Derrière cette « superstition » journalistique, « L’Express » n’a pas dissimulé son admiration pour les Bleus. En effet, le journal ne fait, en aucune manière, allusion à une quelconque arrogance de la part des champions du monde 2018 et 2022.

Au contraire, l’article saluait ouvertement la France « invincible », comme elle la qualifiait, ajoutant en sous-titre : « L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales grâce à deux buts magnifiques, confirmant ainsi son statut de favorite ». Le journal met également en avant le capitaine Kylian Mbappé, saluant le talent du groupe de Deschamps.

Cette une rappelle que la rivalité entre la France et l’Argentine reste vive depuis la finale épique de la Coupe du monde 2022, et, à l’approche des demi-finales, toutes les options restent ouvertes pour une nouvelle confrontation historique. En attendant, L’Équipe joue de malice : un savant mélange d’humour et de superstition… et la reconnaissance que, pour l’instant, les Bleus sont tout simplement « irrésistibles ».