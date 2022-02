De trouble-fête au Bayern à star en Ligue des champions : Pourquoi le monde entier veut Karim Adeyemi

Lorsque le Bayern Munich affrontera le Red Bull Salzbourg en Ligue des champions mercredi, seuls deux des 22 joueurs sur le terrain seront issus de l'académie du Bayern.

Thomas Müller est déjà une légende du Bayern, avec 10 titres de Bundesliga, deux Ligues des champions et plus de 600 matchs pour le club où il a grandi.

Pas conservé par le Bayern à neuf ans

L'autre ancien joueur du centre de formation bavarois sera Karim Adeyemi. L'attaquant était également à Munich, qui ne l'a pas retenu alors qu'il n'avait que neuf ans.

Le Bayern est souvent critiqué pour ne pas produire assez de joueurs de haut niveau par le biais de son académie, le président du club de l'époque, Uli Hoeness, ayant même mentionné ces lacunes lors de l'ouverture de leur nouveau campus en 2017.

"Ces dernières années, les résultats de notre travail n'ont pas été bons. Aucun joueur ne s'est même approché de l'équipe première depuis David Alaba", a déclaré Hoeness.

"Le nouveau campus du FC Bayern apportera également une réponse à la folie actuelle des transferts et à l'explosion des salaires."

Adeyemi semble être l'exemple parfait de quelqu'un qui ferait partie de l'équipe première du Bayern et annulerait la nécessité pour eux de dépenser beaucoup pour un successeur à long terme de Robert Lewandowski. Cependant, il est vraiment celui qui s'est échappé.

Après avoir été libéré par le Bayern pour des raisons de ponctualité, il est resté à Munich et a rejoint Unterhaching, une ancienne équipe de Bundesliga qui se morfond aujourd'hui dans les divisions inférieures.

Il impressionne dans les équipes de jeunes d'Unterhaching et, bien que les recruteurs de Chelsea le surveillent de près et qu'il fasse un essai à Liverpool, Adeyemi décide de rejoindre Salzbourg pour un montant de 3,4 millions d'euros.

La relance à Unterhaching

Le personnel d'Unterhaching l'avait aidé à se concentrer sur son travail scolaire et à améliorer son comportement, en particulier le président du club, Manfred Schwabl, qu'il considère comme un mentor.

"Karim était un petit voyou dans son enfance. Nous avons dû le redresser un peu en ce qui concerne l'école. Qu'il arrive à l'heure, qu'il ait tout sur lui", a déclaré Schwabl à GOAL.

"Quand il avait 16 ans, certains clubs anglais voulaient l'engager. Par exemple, des recruteurs de Chelsea sont venus, mais je ne sais pas si cela aurait fonctionné.

"Le transfert à Salzbourg était tout à fait approprié car ce n'est pas trop loin de sa maison à Munich. La proximité de sa famille est très importante. Il a un environnement très bon et stable."

Schwabl a aidé Adeyemi à améliorer ses notes à l'école en lui interdisant de s'entraîner et de jouer pour le club. L'adolescent continuait à se rendre en vélo de la maison au terrain d'entraînement, mais Schwabl a tenu bon et les résultats scolaires d'Adeyemi se sont rapidement améliorés.

Il n'y avait aucun point d'interrogation sur son application sur un terrain de football et, à 11 ans, il a marqué contre l'équipe des moins de 11 ans du Bayern pour les éliminer de la Merkur Cup 2013.

À 15 ans, il jouait pour les U17 d'Unterhaching et, lors d'un match des champions contre Heidenheim, alors que son équipe était réduite à 10 et que les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps, Adeyemi a pris sur lui d'être le héros.

"Lorsque nous étions dans le vestiaire, a déclaré l'entraîneur Ognen Zaric à GOAL et Spox, Karim a soudainement pris la parole et a dit : Coach, restez calme, je vais arranger ça".

"Au final, nous avons gagné le match 2-0 et Karim a marqué les deux buts après de belles courses en solo."

L'explosion à Salzbourg

Salzbourg était la prochaine étape parfaite pour Adeyemi, qui a d'abord affiné son métier en Autriche avec son club frère, le FC Liefering, en deuxième division.

Aujourd'hui, il est le nouvel attaquant vedette de Salzbourg, suivant le chemin bien tracé d'Erling Haaland et de Patson Daka, avec 14 buts en 18 matches de Bundesliga autrichienne.

Plus impressionnant encore est son retour en Ligue des champions, avec trois buts et deux passes décisives en six matches, qui ont permis à Salzbourg de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

Le destin l'a évidemment opposé au Bayern Munich, qui a refusé l'occasion de le faire signer avant qu'il ne parte à Salzbourg.

"Manni Schwabl a également contacté Uli Hoeness à l'époque et nous n'étions pas prêts à payer autant pour lui", a admis Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur du Bayern, en 2021.

"À l'époque, le transfert était censé être d'environ 3 millions d'euros. C'était une somme très importante pour un jeune de 16 ans.

"Il s'est bien développé maintenant. Je l'ai vu jouer pour l'Allemagne et maintenant en Ligue des champions. C'est un joueur intéressant.

"Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Maintenant, il pourrait coûter un zéro supplémentaire à la fin."

Karim Adeyemi is a special talent... 🔥



And he's only turned 20 today! 🥳

Adeyemi a beaucoup mûri à Unterhaching et n'en veut pas au Bayern, préférant se concentrer sur son présent et son avenir en poursuivant son développement avec Salzbourg.

"Au Bayern, il est vite apparu qu'il y avait un plan précis. Si, en tant que joueur, vous sortiez du rang ou ne vous en teniez pas à ce plan, vous receviez généralement peu de soutien", a déclaré Adeyemi à GOAL.

"Il reste à voir s'ils ont estimé que j'avais un manque de discipline. Je ne pense pas que cela ait été le facteur décisif. C'est juste que ça ne collait plus avec le Bayern. Nous ne nous entendions plus aussi bien.

" La relation entre mes parents et le directeur sportif de l'époque n'était plus ce qu'elle devait être. Mais c'est une histoire ancienne."

L'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'Adeyemi pourrait prendre la plus belle des revanches sur son ancien club en Ligue des champions et aller encore plus loin en rejoignant leurs rivaux de Bundesliga.

Sans surprise, le Bayern a rencontré Adeyemi, tandis que Liverpool a été lié à lui, mais le triple international allemand semble prêt à rejoindre le Borussia Dortmund cet été.

Il a déjà accepté des conditions personnelles avec le BVB, mais les clubs doivent encore se mettre d'accord sur une indemnité de transfert.

La prévision de 30 millions d'euros de Rummenigge pourrait même être trop basse, l'attaquant étant désormais évalué à 40 millions d'euros - un chiffre qui pourrait encore augmenter s'il parvient à éliminer le Bayern, comme il l'a fait à 11 ans.

Étrangement, le plus grand produit récent de l'académie du Bayern Munich sera finalement le nouvel attaquant superstar de Dortmund.