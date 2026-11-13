De trois tentatives ratées au grand rêve : Pochettino face au champ de mines de Manchester United

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Le limogeage de Michael Carrick du poste d'entraîneur de Manchester United n'a pas constitué une surprise totale dans les coulisses du club, même si la décision a paru rapide et sévère aux yeux des supporters, d'autant que l'homme qui avait ramené l'équipe en Ligue des champions quelques mois plus tôt avait entamé sa nouvelle saison au cœur d'une tempête de résultats négatifs. Mais ce qui n'était pas visible de tous, c'est que la direction s'activait déjà pour préparer l'après-Carrick, et que Mauricio Pochettino était devenu le nom le plus proche d'assumer cette mission, dans le cadre de négociations qui n'étaient pas de simples contacts passagers, mais qui étaient allées jusqu'à la discussion de la clause libératoire dans son contrat avec la sélection américaine.

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Et tandis que Carrick dirigeait les entraînements et tentait de sauver ce qui pouvait l'être, les hauts dirigeants de Manchester United tenaient des réunions décisives à Monaco, en présence de Sir Jim Ratcliffe, afin de prendre la décision finale concernant son avenir. L'histoire ne s'est pas arrêtée au limogeage d'un entraîneur ayant échoué à reproduire ses premiers succès, elle s'est étendue à la manière dont le dossier a été géré, aux messages reçus par Carrick avant son départ, et aux questions qui se posent quant au calendrier de l'arrivée de Pochettino, ainsi qu'au degré de préparation de l'équipe pour affronter Liverpool lors de l'une de ses étapes les plus difficiles de la saison.

Michael Carrick n'avait pas besoin de lire les rapports de presse pour comprendre que son avenir à Old Trafford était menacé. Avant l'annonce de son limogeage, le technicien anglais avait reçu des signaux clairs de la direction du club quant à l'existence de démarches visant à discuter de son avenir, même s'il n'est pas certain qu'il ait été explicitement informé que la décision finale s'orientait vers la fin de sa mission.

Selon les informations rapportées par la British Broadcasting Corporation, la BBC, Omar Berrada, le directeur général de Manchester United, a pris contact lundi avec l'agent de Carrick et l'a informé qu'il se rendrait à Monaco en compagnie de Jason Wilcox, le directeur sportif, pour tenir une réunion avec Sir Jim Ratcliffe, l'un des copropriétaires du club, afin de discuter de l'avenir du directeur technique.

Le lendemain, Wilcox a eu un entretien similaire avec Carrick lui-même, au cours duquel il a été confirmé, lors des deux prises de contact, que la direction formulerait une recommandation concernant son avenir, sans toutefois dévoiler clairement la nature de cette recommandation ni si l'entraîneur et ses agents avaient compris que le départ était devenu le scénario le plus probable.

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Un sentiment de regret régnait au sein du club en raison de la manière publique dont se sont déroulées les dispositions ayant conduit au départ de Carrick, mais les dirigeants de United ont estimé que dissimuler entièrement de telles démarches était extrêmement difficile dans une institution de la taille du club anglais, surtout avec la multiplication des spéculations médiatiques sur l'identité du prochain entraîneur.

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Malgré cela, les informations indiquent que la direction estime avoir traité Carrick avec autant de transparence que possible et l'avoir informé de l'existence de discussions internes concernant son avenir avant la prise de décision finale.

Trois matches qui ont scellé le destin

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Les récents résultats n'ont pas été la seule raison du limogeage de Carrick, mais ils ont représenté le test décisif que la direction a placé devant lui avant de prendre sa décision. En effet, après les lourdes défaites face à Côme et Bournemouth, les dirigeants de Manchester United ont accordé aux trois matches suivants une importance exceptionnelle, les considérant comme une dernière chance pour le technicien anglais de prouver sa capacité à corriger la trajectoire et à remettre l'équipe sur le droit chemin.

Durant cette période, United a affronté Chelsea, la Roma et Aston Villa, mais le bilan n'a pas été convaincant : l'équipe a remporté une victoire, concédé un nul et subi une défaite, des résultats qui n'ont pas suffi à modifier la conviction de la direction concernant l'avenir du staff technique.

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Le problème, du point de vue des dirigeants, ne se limitait pas au nombre de points récoltés par l'équipe, mais s'étendait à la performance générale et à l'absence de progrès visible dans le jeu, en particulier au niveau de l'organisation défensive et de la structure de l'équipe sur le terrain.

Le fait que les filets de United aient été transpercés à huit reprises au cours de ces matches a constitué un indicateur supplémentaire de la persistance des difficultés, à un moment où la direction attendait l'émergence d'une personnalité technique plus affirmée et capable de corriger les erreurs récurrentes.

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Le match nul spectaculaire face à Aston Villa, sur le score de 4-4, a constitué le dernier chapitre de l'expérience de Carrick, après que la rencontre a connu un nouvel effondrement défensif : l'équipe a été menée de deux buts au cours des quatre premières minutes, puis s'est retrouvée menée 4-2 au début de la seconde période, avant d'arracher l'égalisation dans les dernières minutes.

Malgré l'esprit combatif affiché par les joueurs, le retour tardif n'a pas suffi à sauver l'entraîneur, la direction ayant estimé que le problème était plus profond qu'un simple résultat de match, et que l'équipe n'avait pas réalisé les progrès attendus sous sa direction.

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Pourquoi la direction avait-elle d'abord été convaincue par Carrick ?

Le paradoxe, c'est que Manchester United considérait Carrick comme l'un des principaux éléments de stabilité technique sur lesquels bâtir, après qu'il eut réussi à exercer un impact positif rapide lors de sa première période.

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En janvier 2026, l'ancien milieu de terrain avait pris les commandes à titre intérimaire à la suite du limogeage de Ruben Amorim, dans un contexte troublé au sein du club, mais il avait réussi à ramener le calme dans le vestiaire, à améliorer la relation entre les joueurs et le staff technique, et à donner à l'équipe davantage de confiance.

Son influence ne s'est pas limitée à l'aspect psychologique, elle est aussi apparue dans le jeu, la direction estimant que son style offrait aux attaquants une plus grande liberté de mouvement et aidait l'équipe à retrouver sa force offensive, ce qui s'est reflété sur les résultats.

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Sous sa direction, United a remporté 12 victoires en 17 matches durant cette saison-là, avec un pourcentage de victoires d'environ 70,1 %, et a réussi à terminer la Premier League à la troisième place, s'assurant ainsi le retour en Ligue des champions.

Les messages positifs de Carrick à l'égard des joueurs et des médias ont figuré parmi les facteurs ayant renforcé sa position auprès des dirigeants du club, dans la mesure où il a fait preuve d'un grand calme dans la gestion des crises et d'un souci évident de protéger ses joueurs des critiques, une approche que la direction a jugée différente de l'ambiance qui avait prévalu lors des dernières phases de la période d'Amorim.

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Bien que United ait étudié plusieurs options sur le banc durant l'été, la conviction s'est finalement arrêtée sur l'idée d'accorder à Carrick une chance pleine et entière, la direction l'ayant jugé digne d'assumer la responsabilité de manière permanente.

De fait, le technicien âgé de 45 ans a signé un contrat de deux ans, assorti de clauses contractuelles protégeant le club en cas de rupture anticipée de la relation. L'objectif de cet engagement à long terme était d'apporter une certaine stabilité technique après des années de changements successifs au niveau du staff technique.

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Mais ce qui semblait être un début prometteur s'est rapidement transformé en une expérience décevante, Carrick n'ayant pas réussi à transposer ses premiers succès à la nouvelle saison, l'équipe commençant à souffrir d'un net recul dans les résultats et la performance.

Pochettino : une démarche secrète et une clause libératoire de 7 millions de livres sterling

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Au moment où l'avenir de Carrick était discuté dans les bureaux de Manchester United, la direction s'orientait déjà vers Mauricio Pochettino, dont le nom a longtemps été associé au poste de directeur technique à Old Trafford.

Selon la BBC, les dirigeants de United étaient au courant de l'existence d'une clause libératoire dans le contrat du technicien argentin avec la Fédération américaine de football, d'une valeur de 10 millions de dollars, soit environ 7 millions de livres sterling.

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Une source a même indiqué que ce sont les représentants de Pochettino qui ont transmis les détails de cette clause au club anglais, signe que les contacts ne se limitaient pas à de simples demandes préliminaires, mais s'orientaient vers l'examen de la possibilité de conclure l'opération.

Les négociations entre les deux parties se sont poursuivies depuis le lundi, avant qu'Omar Berrada ne prenne contact avec la Fédération américaine de football le mercredi pour s'assurer des détails de la clause libératoire et l'informer de l'intention de Manchester United de l'activer.

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Ces démarches n'ont pas surpris la partie américaine, Pochettino ayant été clair avec les dirigeants de la fédération au sujet de ses contacts avec le club anglais, et n'ayant pas caché son désir de revenir en Premier League.

De fait, Manchester United est parvenu à un accord verbal avec le technicien argentin, prévoyant qu'il prenne les commandes avec un contrat s'étendant sur deux ans et demi, courant jusqu'à l'été 2029, et qu'il succède à Carrick au poste de directeur technique.

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Pochettino avait déjà été associé à l'entraînement de United à trois reprises par le passé, mais n'avait finalement pas pris la mission en main, avant que les circonstances ne se prêtent cette fois à son arrivée à Old Trafford, après ses expériences avec Tottenham, Chelsea et le Paris Saint-Germain.

Le technicien argentin devrait devenir le huitième directeur technique à assumer la responsabilité de manière permanente à Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, un chiffre qui reflète l'ampleur de l'instabilité vécue par le club au cours des dernières années.

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Le technicien argentin est resté un candidat permanent pour s'asseoir sur le banc d'Old Trafford, sans que ces spéculations ne se transforment en réalité, jusqu'à ce que la quatrième chance vienne enfin lui ouvrir les portes du club anglais, après que les deux parties sont parvenues à un accord le rapprochant de la réalisation de son rêve de diriger l'un des plus grands clubs du monde.

Pourquoi Pochettino n'est-il pas arrivé immédiatement à Carrington ?

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Malgré le désir de Manchester United d'entamer la nouvelle étape le plus rapidement possible, l'engagement de Pochettino avec la sélection américaine a imposé une réalité différente aux calculs du club anglais.

Le technicien argentin se préparait en effet à diriger les États-Unis lors de deux confrontations face à Haïti dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF, et il n'était pas possible d'ignorer ses engagements avec la sélection, d'autant qu'il avait informé les dirigeants de la fédération américaine de son souhait d'achever sa mission avant de rejoindre l'Angleterre.

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Pochettino avait d'ailleurs déjà commencé à superviser les entraînements des joueurs au centre national d'entraînement près d'Atlanta, en préparation du match aller à Miami, puis de la confrontation retour à Cincinnati.

Le technicien devait disputer le second match le 18 novembre, avant de se rendre ensuite en Angleterre et d'entamer sa nouvelle mission au centre d'entraînement de Manchester United à Carrington.

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Ainsi, Pochettino ne disposera pas d'une période de préparation idéale avant la confrontation attendue face à Liverpool au stade d'Anfield le 22 novembre, puisqu'il n'aura que quelques jours pour faire connaissance avec ses joueurs, mettre en place ses idées techniques et se préparer à un match revêtant une importance exceptionnelle pour les supporters du club.

La difficulté de la tâche s'accroît compte tenu de l'absence possible de plusieurs joueurs en raison de leurs engagements internationaux, ce qui réduit les options dont disposera le technicien argentin au début de son aventure.

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United sacrifie-t-il le match d'Anfield pour Pochettino ?

Le calendrier de l'arrivée de Pochettino a soulevé des interrogations quant à la manière dont le groupe INEOS gère la phase de transition entre les deux staffs techniques, d'autant que la confrontation face à Liverpool n'est pas un match ordinaire dans les calculs des supporters de Manchester United.

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Au moment où le club annonçait le départ de Carrick et se préparait à présenter son nouvel entraîneur, une question logique s'imposait : pourquoi les dirigeants n'ont-ils pas exigé l'arrivée de Pochettino à Carrington dans les plus brefs délais, même s'il n'était pas disponible pour diriger la sélection américaine lors du second match ?

Il ne s'agit pas seulement de l'importance de la confrontation face à Liverpool, mais aussi de la nécessité d'accorder au nouvel entraîneur suffisamment de temps pour faire connaissance avec les joueurs, exposer ses idées tactiques et travailler à résoudre les problèmes ayant provoqué le recul de l'équipe au cours des dernières semaines.

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Il est probable que Pochettino ne disposera pas de plus d'une ou deux séances d'entraînement avec son nouveau groupe avant la visite d'Anfield, un délai extrêmement limité pour un entraîneur qui rejoint une équipe traversant des crises techniques et psychologiques, et ayant besoin de reconstruire la confiance et l'organisation.

Le technicien argentin aurait pu, au moins, présenter les premières lignes de sa philosophie, définir les rôles attendus des joueurs et expliquer les principes fondamentaux qu'il souhaite appliquer, même s'il n'avait pas eu l'occasion d'opérer des changements tactiques d'ensemble.

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Mais United a choisi de respecter les engagements de Pochettino avec la sélection américaine, une décision peut-être compréhensible sur le plan contractuel, mais qui ouvre la porte aux critiques quant à la hiérarchie des priorités au sein du club.

En contrepartie, Carrick a continué de superviser les entraînements pendant deux jours supplémentaires, bien qu'il ait eu conscience que son avenir était quasiment scellé et que le club s'activait déjà pour s'entendre avec son successeur.

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Il est difficile d'ignorer l'impact psychologique d'une telle situation sur un entraîneur qui sait qu'il remplit ses fonctions dans ses derniers jours, alors que les informations concernant son successeur font la une des journaux et que les médias relaient les détails des négociations liées à son départ.

De plus, le climat d'incertitude ayant entouré l'équipe durant cette période a pu se répercuter sur l'ambiance des entraînements et sur le degré de concentration des joueurs, surtout sachant qu'ils étaient conscients que le staff technique était sur le point de changer.

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Et tandis que certains estiment que le report de l'arrivée de Pochettino était inévitable en raison de ses engagements internationaux, d'autres pourraient y voir la preuve que Manchester United n'a pas traité avec la célérité requise une phase de transition extrêmement délicate.

Neville s'en prend à la direction : le problème est plus vaste que les entraîneurs

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Le limogeage de Carrick n'a pas été une simple décision technique passée inaperçue, il a rouvert le débat sur la crise structurelle dont souffre Manchester United depuis le départ de Ferguson.

Gary Neville, légende du club et analyste de la chaîne Sky Sports, a figuré parmi les principaux détracteurs de l'idée de gérer les crises récurrentes par le seul changement de directeur technique.

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Neville a déclaré que les 12 dernières années ont prouvé que le limogeage des entraîneurs n'était pas la solution, citant la succession de nombreux noms sur le banc sans qu'aucun d'entre eux ne parvienne à ramener United à son rang passé.

Il a souligné que le club avait fait appel à des entraîneurs d'écoles différentes, parmi lesquels José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjær et Ruben Amorim, en plus de Michael Carrick, mais que le résultat était resté le même.

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Neville a insisté sur le fait que le véritable problème tient à l'absence d'une structure dirigeante intégrée, expliquant que le club a besoin d'un département performance solide, d'une gestion efficace des contrats et d'un leadership clair au cœur de son organisation.

Ces critiques reflètent la réalité selon laquelle Manchester United n'a pas réussi, depuis la retraite de Ferguson, à bâtir un projet stable capable de protéger l'équipe des fluctuations des résultats et des changements d'entraîneurs.

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Depuis 2013, un grand nombre d'entraîneurs se sont succédé à la tête du club, que ce soit de manière permanente ou intérimaire, tandis que José Mourinho est resté le détenteur du meilleur pourcentage de victoires parmi les directeurs techniques permanents après Ferguson, avec 58,3 %, et le plus titré au cours de cette période.

Mourinho a été sacré de trois titres lors de sa première saison, dont la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et le Community Shield, tandis qu'Erik ten Hag a remporté les deux coupes nationales, que Louis van Gaal a été sacré de la Coupe d'Angleterre et que David Moyes a remporté le Community Shield.

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Des chiffres qui révèlent l'ampleur de l'effondrement

Les chiffres révèlent l'énorme écart entre le début de l'expérience de Carrick et sa fin, l'entraîneur qui avait réalisé un pourcentage de victoires exceptionnel lors de sa première saison s'étant transformé en l'une des principales victimes du recul de la nouvelle saison.

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La saison dernière, Manchester United a remporté la victoire dans 12 matches sur 17 sous la direction de Carrick, avec un pourcentage de 70,1 %, un bilan supérieur à celui réalisé par tous les entraîneurs ayant assumé la responsabilité de manière permanente à Old Trafford durant la période qui a suivi Ferguson.

Mais le tableau change lorsqu'on prend en compte l'ensemble de ses matches : il a remporté 15 victoires en 32 matches, avec un pourcentage de victoires de 46,9 %, un bilan qui n'a dépassé que celui de Ruben Amorim parmi les entraîneurs permanents de cette période.

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Quant à la saison en cours, Carrick n'a remporté que trois victoires en 15 matches, avec un pourcentage de victoires ne dépassant pas 20 %, contre un pourcentage de 38,1 % enregistré par l'équipe lors des 21 derniers matches avant le limogeage d'Amorim.

Ce recul rappelle l'expérience d'Ole Gunnar Solskjær, qui avait obtenu des résultats éclatants lorsqu'il avait pris la mission à titre intérimaire, avec un pourcentage de victoires de 73,7 % en 19 matches, avant qu'il ne tombe à 51,7 % durant sa période en tant qu'entraîneur permanent.

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Cette comparaison montre que réussir à redresser une équipe en crise ne signifie pas nécessairement posséder la capacité de bâtir un projet à long terme, un dilemme qui se répète au sein de Manchester United depuis des années.

Pochettino face à un test qui n'admet pas l'échec

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Mauricio Pochettino arrive à Manchester United chargé d'attentes considérables, mais il n'héritera pas d'une équipe stable n'attendant que quelques retouches techniques, plutôt d'un groupe souffrant d'un recul des résultats, de problèmes défensifs et de pressions populaires et dirigeantes croissantes.

Son premier défi sera de redonner confiance aux joueurs et de trouver l'équilibre entre l'ambition offensive et la discipline défensive, d'autant que l'équipe a encaissé de nombreux buts lors des derniers matches et n'a pas réussi à préserver son avance ni à gérer correctement les moments de pression.

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Il sera également appelé à prouver que son arrivée représente le début d'un véritable projet, et non une simple nouvelle étape dans le feuilleton du changement d'entraîneurs devenu une caractéristique indissociable du club depuis le départ de Ferguson.

La confrontation face à Liverpool à Anfield n'apparaît pas comme un début idéal pour un nouvel entraîneur, surtout avec le manque de temps et le peu de séances d'entraînement, mais elle pourrait lui offrir une occasion précoce de montrer la physionomie de l'équipe qu'il souhaite bâtir.

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En fin de compte, le dilemme de Manchester United ne réside pas seulement dans la recherche d'un nouvel entraîneur, mais dans la création d'un environnement qui lui permette de réussir et de durer. De grands entraîneurs sont partis, les noms se sont succédé, les plans ont changé, mais la crise est demeurée présente.

Et désormais, Pochettino se retrouve face à la mission qu'il attendait depuis des années, mais arriver à Old Trafford ne représente pas la véritable victoire : la victoire la plus difficile consistera à briser le cercle qui a englouti tous ceux qui l'ont précédé, et à prouver que Manchester United est enfin capable de bâtir un projet qui dépasse les limites de la simple réaction aux résultats négatifs.