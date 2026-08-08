Après deux ans et demi, l’ancien défenseur vedette du Bayern Munich et de la Juventus Turin a quitté l’OM, où il a d’abord exercé comme conseiller avant d’occuper, en dernier lieu, le poste de directeur sportif pendant un an et demi. Dans un entretien accordé au magazine France Football, il a imputé l’échec de cette relation à la « médiocrité » dans laquelle s’« enfonce » le club, neuf fois champion de France et ancien vainqueur de la Coupe d’Europe.

Pour la même raison, l’entraîneur Roberto De Zerbi avait démissionné de ses fonctions en février dernier. Cette médiocrité serait, à l’Olympique, « malheureusement profondément enracinée ». Il avait voulu y instaurer les standards qu’il avait connus comme joueur durant sa carrière professionnelle en Italie et en Allemagne, mais il a échoué.





Les entraîneurs doivent savoir « comment flatter leur ego »

Dans un entretien avec le quotidien sportif L'Equipe, Benatia s’est notamment exprimé sur la génération actuelle de joueurs.

Le Marocain de 39 ans lui a attribué, de manière générale, un manque de passion. Un entraîneur doit « trouver la bonne approche pour parvenir à les atteindre » et savoir « comment flatter leur ego, alors ils sont capables de courir et de marquer des buts ».

Si l’on aborde les choses de manière « trop brutale », cela donne : « Mais au fond, qu’est-ce qu’il veut, le coach ? Nous, on a un contrat de cinq ans, lui sera viré dans six mois de toute façon ! »

Benatia a également nié à beaucoup de professionnels actuels le professionnalisme et une réelle conscience de leurs erreurs. « Quand tu perds et que c’était de ta faute, peu importe que tu sois l’attaquant qui rate une occasion à cent pour cent ou le défenseur qui perd son joueur de vue, combien d’entre eux s’en veulent vraiment pour ça ? Ils passent simplement à autre chose. Pas tous, bien sûr, mais 80 %. »





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Benatia : « Avec Pep, nous avions des réunions de 45 minutes »

Benatia tient l’usage des smartphones et les réseaux sociaux pour responsables de nombreux problèmes, soulignant qu’il n’était pas le seul à partager cette analyse.

« Quand je parle avec des directeurs sportifs, le sujet revient toujours. C’est une nouvelle génération », a-t-il déclaré. À cause des téléphones portables, « leur capacité de concentration est très faible, même en réunion », a ajouté Benatia, en se remémorant son époque au Bayern Munich avec l’entraîneur Pep Guardiola : « Avec Pep, on faisait autrefois des réunions qui duraient quarante-cinq minutes. Aujourd’hui, quand on en fait une de quinze minutes, on a l’impression de leur avoir arraché le cœur. »

Benatia est né en France et a notamment été formé à l’OM. En tant que professionnel, il a remporté des titres avec le Bayern et la Juve, avant de mettre un terme à sa carrière en 2021, à l’âge de 34 ans, en Turquie, à Fatih Karagümrük. Après sa place de vice-champion en 2024/25, Marseille, cinquième de Ligue 1, a manqué l’objectif affiché de la saison : la qualification pour la Ligue des champions.