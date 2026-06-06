De Telegraaf : « Un joueur qui n'a pas été aligné contre l'Algérie devrait intégrer le onze de départ des Pays-Bas face au Japon. »

Selon les informations de Mike Verweij, journaliste auquotidien néerlandais De Telegraaf, Jurriën Timber sera bien titulaire avec les Oranje lors du premier match de groupe de la Coupe du monde.

Sur place aux États-Unis, le journaliste indique que le défenseur a pris part sans problème à la séance collective de vendredi, ce qui, selon lui, confirme sa présence dans le onze de départ pour le match face au Japon le 14 juin.

« Son implication était évidente ; il s'est parfaitement fondu dans le groupe et a fait forte impression. Il avait déjà été très convaincant lors de la finale de la Ligue des champions, où il est resté sur le terrain pendant une heure », analyse Verweij.

Selon Verweij, Timber sera bien titulaire contre le Japon, même si Valentijn Driessen, lui, plaide pour un approche prudente : « Je pense qu’il va être ménagé. On ne veut pas prendre de risque. Je pense qu’il va débuter avec Jan Paul van Hecke. »

Victime d’une entorse à la cheville il y a plusieurs mois, Timber devait initialement retrouver les terrains plus vite que prévu ; il n’a finalement fait son retour que samedi dernier, à l’occasion de la finale de la Ligue des champions (1-1).



