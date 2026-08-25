De Telegraaf réagit immédiatement aux rumeurs autour du transfert d’Azzedine Ounahi au PSV

Le PSV ne semble pas prêt, pour le moment, à passer à l’action pour Azzedine Ounahi. Les médias espagnols indiquaient encore mardi que le club d’Eindhoven avait formulé une offre officielle pour le milieu de terrain de Girona et qu’il menait même la course à sa signature, mais selon Jeroen Kapteijns de De Telegraaf, un transfert n’est actuellement pas à l’ordre du jour.

Ounahi figurait bien par le passé sur la liste du PSV, comme le confirme Kapteijns. L’arrivée de Kodai Sano et de Sven Mijnans a toutefois fait en sorte que le milieu de terrain du club d’Eindhoven soit, en principe, déjà complété. Il ne semble donc pas y avoir de place, à l’heure actuelle, pour l’arrivée du milieu marocain.

Cela va à l’encontre des informations de Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol rapportait plus tôt mardi que le PSV avait formulé une offre officielle pour Ounahi. Le montant de cette offre n’a toutefois pas été précisé. Il serait en revanche certain que le PSV n’était pas disposé à payer la clause libératoire de 25 millions d’euros.

Selon Mundo Deportivo, le PSV était même le principal candidat pour faire venir Ounahi. Le club d’Eindhoven serait déjà en discussions avec Girona pour finaliser le transfert, et le directeur technique Earnest Stewart voudrait accélérer afin de devancer les autres clubs intéressés.

Ces informations sont donc désormais contredites par Kapteijns. « Ounahi figurait bien sur la liste à Eindhoven, mais ce n’est plus d’actualité maintenant », écrit le journaliste de De Telegraaf.

Ounahi a aussi été associé avec insistance à l’Ajax lors de ce mercato. À Amsterdam, il pourrait retrouver l’entraîneur Míchel, sous les ordres duquel il avait déjà travaillé à Girona. Hull City, Ipswich Town et Ittihad Club avaient également été cités plus tôt comme destinations possibles.

Selon Kapteijns, le PSV a actuellement d’autres priorités sur le marché des transferts. Le club d’Eindhoven cherche encore à se renforcer au poste d’avant-centre et sur les ailes. L’arrivée d’Ounahi semble donc, pour l’instant, être tombée à l’eau.