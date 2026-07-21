Le club anglais de Manchester City a commencé à mettre en vente aux enchères publiques les effets personnels de son ancien entraîneur Pep Guardiola, à la suite de son départ officiel du banc de l'équipe à l'issue de la saison 2025-2026.

L'entraîneur espagnol, âgé de 55 ans, avait décidé de se retirer de son poste cet été, fidèle à son parcours exceptionnel qui aura duré dix ans, période durant laquelle il a remporté tous les titres possibles avec City, préférant partir un an avant la fin de son contrat. Le club anglais semble tenter de tirer un dernier profit financier de l'ère historique de l'entraîneur, puisqu'il a annoncé sur son site officiel la mise en vente auprès des supporters du mobilier et des effets de son bureau personnel.

Cette vente aux enchères, qui doit se clôturer dans cinq jours, comprend un ensemble varié d'objets ayant appartenu à Guardiola, allant de son célèbre sifflet à sa collection personnelle d'encens, en passant par ses vêtements d'entraînement, ses collections de tasses à café et ses pièces commémoratives, sans oublier le luminaire et le fauteuil de son bureau. Le club semble s'orienter vers un vidage complet de la pièce, seuls le bureau de travail, le canapé et le portant à vêtements ayant été exclus de la vente, selon le quotidien britannique « The Sun ».

La vente aux enchères a connu un engouement et une compétition parmi les supporters : les enchères sur le sifflet ont atteint 282 livres sterling, tandis que la valeur des enchères sur les pièces commémoratives s'est élevée à 571 livres sterling. En revanche, la collection d'encens a enregistré 172 livres, restant légèrement en deçà du luminaire de bureau dont les enchères ont atteint 200 livres sterling.

Par ailleurs, Manchester City a annoncé la nomination de l'Italien Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, comme successeur de Guardiola pour diriger l'équipe lors de la saison 2026-2027. Maresca possède une connaissance approfondie de la maison des Citizens après avoir travaillé auparavant comme adjoint de Guardiola à deux reprises.

L'entraîneur italien a d'ores et déjà commencé à s'activer sur le marché estival avec un transfert de taille, en s'attachant les services d'Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest pour 116 millions de livres sterling, en plus de recruter le trio de jeunes composé de Pierce Charles, Jeremy Monga et Mathis Detourbet.

Quant aux prochaines étapes de Guardiola, alors que l'on s'attendait à ce qu'il s'accorde une période de repos loin des terrains, des rapports de presse ont révélé, durant les compétitions de la Coupe du monde, qu'il était parvenu à un accord oral antérieur pour prendre en charge la sélection anglaise avant l'engagement de Thomas Tuchel comme successeur de Gareth Southgate, mais qu'il s'était rétracté à la dernière minute. Les dernières nouvelles indiquent qu'il serait entré en discussions sérieuses avec la Fédération italienne de football pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra.