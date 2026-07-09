Le journal espagnol Marca a rendu hommage à Mohamed Wahbi, sélectionneur du Maroc, quelques heures avant le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

Dans un article dédié, le quotidien espagnol retrace son parcours et met en lumière sa reconversion exceptionnelle : d’ancien professeur d’éducation physique à sélectionneur dont l’excellence est aujourd’hui reconnue à l’échelle mondiale.

Mohamed Wahbi n’a pas suivi le parcours professionnel classique qui aurait pu le qualifier pour entraîner une équipe nationale en Coupe du monde… Il n’a jamais été footballeur professionnel ni accumulé de titres sur les terrains. Pendant des années, il a exercé comme professeur d’éducation physique auprès d’enfants de six à douze ans dans une école de Bruxelles.

Une fois les cours terminés, il quittait les salles de classe pour les terrains d’entraînement et poursuivait le même travail.

Ainsi débuta l’histoire de Wahbi, l’homme qui conduira le Maroc face à la France pour une place en demi-finale de la Coupe du monde.

Né il y a 49 ans à Bruxelles au sein d’une famille marocaine, il découvre le football dès l’enfance en suivant la Coupe du monde 1986, où les « Lions de l’Atlas » atteignent pour la première fois les huitièmes de finale. Cette équipe lui a transmis un sentiment d’appartenance jamais démenti, même si l’ensemble de son parcours personnel et professionnel s’est déroulé en Belgique.

De la salle de classe au banc de touche du Mondial

Il a entamé sa carrière d’entraîneur au Maccabi Bruxelles à seulement 21 ans, avant que tout bascule en 2003 avec une proposition du RSCA.

Il y a entraîné les moins de 9 ans à Nierbede, puis a gravi tous les échelons pendant 17 ans jusqu’à devenir l’un des coachs les plus respectés de l’académie et même, à plusieurs reprises, assistant de l’équipe première.

Certains des plus grands talents du football belge des deux dernières décennies sont passés entre ses mains : Lukaku, Tielemans, Doku, Lukebakio… Tous ont été formés selon sa méthode.

Le jeune Remco Evenepoel a également été formé sous sa supervision, avant de quitter le football pour devenir l’un des meilleurs cyclistes au monde. Wahbi a déclaré : « Remco était avec nous à Anderlecht jusqu’à l’équipe des moins de 19 ans. »

Il ajoute : « À l’académie d’Anderlecht, nous avons constaté que les joueurs qui rejoignaient l’équipe première étaient ceux qui avaient obtenu leur baccalauréat. Aujourd’hui, le football est très structuré. Les joueurs ont besoin de discipline, et l’éducation les aide beaucoup à cet égard. »

L’appel qui a changé la vie de Wahbi

Peu après un passage en Arabie saoudite aux côtés de Yannick Ferreira au club Al-Fateh, il reçoit l’appel qui change la trajectoire de sa carrière. En 2022, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lakjaâ, lui confie les rênes de l’équipe nationale des moins de 20 ans.

Convaincu par son travail en Belgique, le président de la FRMF l’avait identifié comme l’homme de la situation pour un projet à long terme.

En trois ans seulement, il forge une équipe jeune et compétitive, dotée d’une identité affirmée, qui remporte la Coupe du monde U20 après avoir battu l’Argentine en finale.

Après le départ de Walid Regragui, une nouvelle opportunité s’est présentée à Louhbi… Sa nomination a surpris : peu connu du grand public, sans expérience chez les seniors, il a été désigné à seulement quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde. Mais la Fédération marocaine n’a pas hésité, et les résultats lui ont donné raison.

Avec une moyenne d’âge de 26,4 ans, le Maroc est la troisième plus jeune équipe du tournoi et l’une des plus performantes.

Wahbi résume ainsi la dynamique du groupe : « On reproche souvent aux jeunes joueurs de ne pas écouter les conseils des plus âgés et de privilégier leur propre style. Mais dans cette équipe, la situation est tout à fait différente. Ils écoutent avec une grande attention le staff technique et les joueurs chevronnés. Un immense respect mutuel règne entre eux. » Cette évolution des mentalités illustre à merveille la personnalité de Mohamed Wahbi. Prochaine étape : la France.