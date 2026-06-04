L'équipe nationale japonaise a de nouveau modifié son lieu d'entraînement durant sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Les Asiatiques quittent le centre d'entraînement des Tigres UANL pour s'installer à El Barrial, l'infrastructure du CF Monterrey.

Selon plusieurs médias mexicains, ce déménagement serait motivé par l’état précaire de la pelouse. Le Japon se dit insatisfait de la qualité du terrain des Tigres, où l’on vient de passer d’un gazon d’hiver à un gazon d’été, et les conditions météorologiques n’auraient fait qu’aggraver le problème.

Après un passage temporaire sur un campus universitaire, le groupe a donc opté pour El Barrial, l’un des centres d’entraînement les plus vastes du Mexique.

La sélection japonaise doit s’y entraîner jeudi après-midi, en accord avec le club de Monterrey qui occupe le site le matin. L’accès au centre durant le week-end reste à confirmer.

Les Japonais ont posé leurs valises dans l’État de Nuevo León le 2 juin, accueillis par les autorités locales, des supporters et le personnel de l’hôtel de l’équipe.

La durée de ce séjour n’est pas encore connue : les Samouraïs Bleus doivent s’envoler le 8 juin pour Nashville, où l’ultime phase de préparation les attend.

Signalons enfin que la Tunisie, autre équipe qualifiée pour la Coupe du monde, a elle aussi élu El Barrial comme camp de base permanent durant la compétition nord-américaine.







