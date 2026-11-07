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Danny Murphy a accusé Manchester City d’arrogance après sa défaite 3-1 sur le terrain de Nottingham Forest, alors que les débuts de rêve du mandat d’Enzo Maresca ont continué de tourner court. Après sept victoires consécutives, trois défaites de suite ont suivi en Premier League. Steve Stone s’est montré tout aussi sévère envers une défense désorganisée, prise en défaut à plusieurs reprises au City Ground.

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Murphy accuse City d’arrogance au City Ground

City s’est rendu à Nottingham samedi dans l’espoir d’enrayer sa mauvaise série, mais s’est incliné 3-1 face à une équipe de Forest qui avait commencé la journée dans la zone de relégation. Liam Delap a inscrit un doublé contre son ancien club, et la manière dont City a perdu a conduit Murphy à s’interroger sur la mentalité des joueurs de Maresca.

« J’ai trouvé la prestation de City mauvaise sur le plan de la mentalité, a déclaré Murphy à BBC Sport. Commettre autant d’erreurs, c’est problématique quel que soit l’adversaire chez qui l’on se déplace en Premier League, mais surtout face à une équipe qui lutte pour sa survie et dont on sait qu’elle va venir vous chercher. Ils ont été négligents avec le ballon et n’ont pas remporté leurs duels. J’irais même jusqu’à dire qu’il y avait probablement un peu d’arrogance de leur part en début de match. »

Stone juge la ligne défensive de City désorganisée

Stone, qui a joué pour Forest, estime que les problèmes de City vont au-delà des erreurs individuelles qui lui ont coûté cher ces dernières semaines. Josko Gvardiol a perdu le ballon sur l’ouverture du score de Jair Cunha à la sixième minute, mais l’ancien ailier a insisté sur le fait que l’organisation de la défense de Maresca était plus préoccupante.

« Avant le match, on ne parlait que des erreurs individuelles, a déclaré Stone à BBC Radio 5 Live. À part sur le premier but, ce n’est pas de cela qu’il s’est agi : la ligne défensive est désorganisée. Les latéraux étaient très écartés. Si vous récupérez rapidement le ballon et le transmettez dès la première passe, vous pouvez traverser leur défense. Leurs failles ont été exposées aujourd’hui. L’équipe d’Oliver Glasner a réussi à passer à travers à chaque fois. »

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Stone stupéfait par les pertes de balle de City au milieu de terrain

Stone a reconnu être arrivé au City Ground en s’attendant à une victoire de l’équipe de Maresca et s’est dit choqué par la fréquence à laquelle elle a perdu le ballon. City n’est désormais que la deuxième équipe de l’histoire de la première division anglaise, après Sheffield Wednesday en 1904-05, à remporter ses sept premiers matches d’une saison avant de perdre les trois suivants.

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« Je suis venu ici ce soir en pensant que City gagnerait, je pensais qu’il avait des occasions, a déclaré Stone. C’est un vrai coup dur pour eux. Quelque chose ne va pas dans leur défense à quatre en ce moment. Je n’ai jamais vu une équipe de City perdre autant le ballon au milieu de terrain. »

Murphy exhorte Maresca à conserver la même ligne défensive

City aborde la trêve internationale avec six points de retard sur Arsenal, tandis que Gvardiol et Marc Guehi ont tous deux été contraints de sortir sur blessure à la mi-temps.

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« Je pense qu’il faut maintenant poser de sérieuses questions à l’entraîneur sur la manière dont il va remettre l’équipe sur les rails, a déclaré Murphy. Avec le talent dont ils disposent, je ne pense pas que ce sera un gros problème. Mais sur le plan défensif, conserver la même ligne arrière pendant quelque temps est peut-être la voie à suivre. »