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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

De Rossi raconte son appel à Aquilani en pleine nuit : « C’est dommage, c’est l’un des plus talentueux »

D. De Rossi
Roma
A. Aquilani
Genoa
Sassuolo

À l’occasion de la présentation de « Radici », la série consacrée à l’Ostiamare qui sera diffusée sur Sky et Now à partir du 19 novembre, Daniele De Rossi trouve aussi le temps d’adresser des mots affectueux à son ami et ancien coéquipier, désormais collègue, Alberto Aquilani, entraîneur limogé par Sassuolo.

De Rossi, entraîneur du Genoa, évoque le licenciement d’Aquilani, comme le rapporte le Corriere dello Sport : « Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. J’ai toutefois parlé avec lui jusque dans la nuit. C’est dommage que cela se soit produit, et c’est dommage que cela se soit produit peu avant notre première confrontation. Mais nous en aurons l’occasion. J’entraînerai encore d’autres années en Serie A et son destin est tout tracé : parmi la nouvelle génération d’entraîneurs, il est l’un des plus talentueux, l’un des meilleurs. Il connaîtra certainement de nombreuses satisfactions. »

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