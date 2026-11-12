De Rossi raconte son appel à Aquilani en pleine nuit : « C’est dommage, c’est l’un des plus talentueux »

De Rossi, entraîneur du Genoa, évoque le licenciement d’Aquilani, comme le rapporte le Corriere dello Sport : « Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. J’ai toutefois parlé avec lui jusque dans la nuit. C’est dommage que cela se soit produit, et c’est dommage que cela se soit produit peu avant notre première confrontation. Mais nous en aurons l’occasion. J’entraînerai encore d’autres années en Serie A et son destin est tout tracé : parmi la nouvelle génération d’entraîneurs, il est l’un des plus talentueux, l’un des meilleurs. Il connaîtra certainement de nombreuses satisfactions. »