De Rossi : « On a déjà entendu les critiques à l'encontre de Gattuso, ne lui cassons pas les couilles »

Daniele De Rossi, l'entraîneur du Genoa, s'est exprimé au micro de DAZN après la défaite contre l'Udinese : « Nous sommes très fiers de la performance réalisée, nous savons que nous sommes sur la bonne voie ; mais nous ressentons aussi un peu de frustration car nous voulions couronner le travail accompli. Aujourd’hui, une victoire nous aurait presque sauvés ». Tels sont les premiers mots de Daniele De Rossi après la défaite à domicile contre l’Udinese. L’entraîneur de Gênes ajoute : « Nous avons essayé d’adopter un état d’esprit gagnant, mais aujourd’hui, un match nul ne nous aurait pas déplu car je ne voulais pas aborder la trêve avec une défaite, ce qui est pourtant arrivé. L’Udinese est une équipe solide, qui a du talent. Nous avons peu concédé lors des derniers matchs, y compris aujourd’hui. Il nous a manqué un peu de punch et un peu de chance.





Le recours au VAR nous enlève parfois un peu de sérénité. Il y avait un précédent avec cet arbitre, à Bologne, les garçons y étaient attentifs : j’étais plus lucide car je n’étais pas encore sur le banc. Nous n’avons pas perdu à cause du VAR car nous sommes désormais habitués à jouer avec les décisions et les non-décisions.





Enfin, un mot sur l’équipe nationale : « J’ai parlé à Gattuso et Bonucci, j’ai passé quelques appels vidéo avec eux. Je sais que le sélectionneur est le premier à vouloir aller à la Coupe du monde. Nous, les Italiens, devons apporter un peu de positivité, mais j’ai déjà entendu des critiques dès la publication de sa liste de convoqués. Soyons positifs et arrêtons de leur casser les couilles comme d’habitude. C’est un trait de caractère typiquement italien. »