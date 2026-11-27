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Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, s'exprime en conférence de presse à la veille du match contre l'Inter, prévu demain soir à 20 h 45 à San Siro. Il évoque l'état de santé d'Ostigard, l'adversaire de demain, Osmajic, Colombo et la période que traverse son équipe, qui vient de battre le Sassuolo après s'être inclinée face à l'AC Milan.

Sur Leo Ostigard : « Physiquement, l'équipe va bien. Il y a quelques petits pépins, évidemment, comme dans toutes les autres équipes », rapporte Tuttosport. « Il y a quelques joueurs dont il faut évaluer l'état. L'un d'eux pourrait être absent au moins pour ce match, mais il n'y a rien d'inquiétant. Leo ne viendra pas à Milan, il n'est pas en état de jouer ce match. Ensuite, nous verrons pour celui de mardi et celui contre le Torino, en fonction aussi de la façon dont il se remet de ce syndrome grippal. »

Sur l'Inter : « Indépendamment des résultats, c'est une équipe aux qualités incroyables. Il y a des matches qu'elle n'a peut-être pas très bien commencés, mais c'est justement dans ces rencontres qu'elle a montré sa force. On voit que, lorsqu'elle le veut, elle accélère un peu et parvient à marquer deux ou trois buts à n'importe qui. Nous devrons réussir à rester dans le match, à être courageux et à lui faire mal dans certaines situations. Elle encaisse des buts, elle aussi. Si elle en encaisse un peu plus, il doit bien y avoir une raison. Nous devons livrer le match parfait. »

Sur Osmajic : « Notre attaquant se débrouille bien, mais toute l'équipe comprend aussi comment il faut le servir. Il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre à quel point il peut faire des dégâts. Nos adversaires l'ont compris eux aussi et ils vont peut-être le marquer à deux. Nous devrons veiller à ne pas faire peser toute l'attaque sur ses épaules. Cela n'a pas été le cas jusqu'ici, puisque d'autres joueurs ont marqué et tenté leur chance. Quand je dis qu'il faut livrer le match parfait, je ne parle pas seulement de la défense, mais aussi de l'attaque. »

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Sur les matches contre l'AC Milan et le Sassuolo : « Ce que nous avons fait contre le Sassuolo ne suffira pas. Si nous jouons le même match que dimanche, nous perdrons à coup sûr. La qualité de l'Inter est tellement supérieure que les occasions que nous avons concédées pourraient nous coûter la défaite. Le Sassuolo nous a fait plus peur que l'AC Milan. Face à l'AC Milan, nous avons bien résisté, concédé peu d'occasions et été plus dangereux que notre adversaire. Contre le Sassuolo, moins. Nous avons parfois eu un brin de chance, mais nous avons très bien exploité nos occasions. Quand le ballon est arrivé dans la zone décisive, j'ai vu des gestes décisifs, des passes décisives au bon moment et une capacité à profiter des erreurs de l'adversaire. Une grande équipe fait aussi cela. »

Sur Colombo : « C'est une perte importante pour nous, pour mille raisons. Aussi pour ce qu'il apportait au groupe et au vestiaire. Il était toujours là pour ses coéquipiers. Il nous a sauvés l'an dernier. Si nous sommes ici à faire l'éloge d'Osmajic, c'est grâce aux buts de Colombo l'an dernier. Il a décidé du sort de certains matches grâce à des exploits individuels et il a couru comme un fou pour défendre. Cette année, il n'a pas réussi à marquer, mais il a délivré quelques passes décisives. Il revenait de blessure. C'est un coup dur pour nous, car c'est un garçon apprécié. C'est quelqu'un de bien, qui vit le football de la manière la plus authentique possible. Nous lui envoyons une chaleureuse pensée, même si nous l'avons déjà tous fait en privé. Nous continuerons à être à ses côtés. »