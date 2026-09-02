De Roon fait ses adieux à l’Atalanta : « À la Roma parce que je voulais terminer en jouant »

« J’ai accepté de changer de club parce que je veux finir en jouant. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner au plus haut niveau et, malheureusement, je suis resté en dehors du nouveau projet de l’Atalanta. Et puis j’ai choisi celui qui a changé ma vie footballistique ». C’est ainsi que Marten de Roon, passé à la Roma de son mentor Gian Piero Gasperini, s’est justifié dans un long message vidéo adressé aux supporters de l’Inter, introduit par le titre évocateur « Juste un au revoir, Bergame ». « C’est difficile aussi pour vous, qui m’avez soutenu depuis le premier jour, en me permettant de vivre un conte de fées dans lequel j’ai été parmi les protagonistes. Vous m’avez donné de l’amour, des émotions et un sentiment d’appartenance, pose le milieu de terrain néerlandais en lisant ce message pendant que défilent des images de son expérience bergamasque. Pour toujours, je me définirai comme un Bergamasque néerlandais. À Bergame, j’ai construit une vie et j’y ai vécu mes plus belles années avec vous. Ce sera toujours ma maison ».





Et encore : « Dix années inoubliables, avec des souvenirs que j’emporterai avec moi pour le reste de ma vie, avec la nuit magique de Dublin en Europa League, le premier trophée européen de Bergame. Je remercie de tout cœur toutes les personnes de ce club, de cette famille, tous ceux qui travaillent dans l’ombre, tous mes coéquipiers ». Il y a aussi un moment d’émotion au sujet de la pandémie de Covid-19 : « Je garde aussi le souvenir de la période terrible et douloureuse qu’a traversée cette ville et surtout de la manière dont, avec l’Atalanta, elle a réussi à se relever. Unie : ville, club, résultats, appartenance », affirme De Roon, qui conclut par un au revoir : « J’ai représenté les valeurs de ce club aussi en dehors du terrain. J’ai essayé d’être un exemple pour mes coéquipiers, pour les supporters, pour tous ces enfants qui jouent au football et rêvent, pour mes filles. Bergame fera toujours partie de ma vie, un jour je reviendrai. Merci, Marten ».