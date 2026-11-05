Le nom du Portugais Nuno Santo est revenu au cœur de l'actualité du football saoudien, après que des rapports de presse ont évoqué la possibilité qu'il prenne les rênes techniques d'Al-Ahli, à la suite de son limogeage du club anglais de West Ham United, au moment où Al-Raqi traverse une période difficile sous la direction du Néerlandais Marino Pusic, dans un contexte de résultats en dents de scie et de pressions croissantes en faveur de son départ.

Ces informations ont ouvert le débat sur un possible retour de l'entraîneur portugais en Roshn League par la porte d'Al-Ahli, d'autant qu'il possède une expérience réussie sur les pelouses saoudiennes, après avoir conduit Al-Ittihad au sacre en championnat et en Supercoupe, associant ainsi son nom à l'une des plus belles étapes d'Al-Amid au cours des dernières années.

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Le journaliste Walid Al-Faraj a abordé l'éventualité d'un recrutement de Nuno Santo par Al-Ahli, au cours de son émission « Rotana Sport avec Walid », s'interrogeant : « Al-Ahli peut-il recruter Santo ? Et comment en tirer profit ? ».

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La réponse est venue de l'analyste de l'émission Imad Al-Salmi, qui a affirmé que les qualités de l'entraîneur portugais sont de nature à aider Al-Ahli à retrouver son équilibre et à revenir dans le droit chemin, soulignant l'expérience technique dont il dispose ainsi que sa capacité à gérer les compétitions saoudiennes.

De son côté, le journaliste Mohammed Al-Sheikh a soutenu l'idée d'un recrutement de Nuno Santo, qualifiant cette démarche d'opportunité idéale pour Al-Ahli, étant donné la bonne connaissance qu'a l'entraîneur portugais de l'ambiance de la Roshn League et de la nature de la concurrence entre ses clubs.

Al-Sheikh a insisté sur le fait qu'Al-Ahli doit trancher le dossier Pusic avant de songer à la prochaine étape, estimant que le limogeage de l'entraîneur néerlandais et le recrutement de Santo pourraient représenter un nouveau départ pour l'équipe, dans un contexte où il est nécessaire de rectifier le tir et de renouer avec les résultats positifs.

Entre les rapports qui circulent et les avis des analystes, le nom de Nuno Santo reste avancé comme une option possible pour Al-Ahli, sans qu'il y ait d'annonce officielle de négociations ou d'accord entre les deux parties, tandis que les supporters guettent ce que donneront les développements concernant l'avenir de Pusic et le poste de direction technique au sein d'Al-Raqi.