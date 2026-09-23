De retour en Bundesliga ? Le nouveau club de David Alaba serait déjà connu

Comme l’annonce le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, l’Autrichien et le club de Serie A de l’Udinese Calcio ont trouvé un accord verbal pour une collaboration. Quelques derniers détails doivent toutefois encore être réglés.

Le défenseur évoluait jusqu’ici au Real Madrid. En raison de nombreuses blessures au cours des dernières années, le recordman d’Espagne a toutefois décidé de ne pas prolonger au-delà de l’été le contrat du défenseur, qui arrivait à échéance.

Depuis, le joueur de 34 ans est sans club et serait donc libre de tout transfert pour un club intéressé. Récemment, il se disait que le club de Bundesliga de l’Union Berlin manifestait un intérêt mesuré. L’Autrichien a également été associé au club mexicain Club America ainsi qu’à un retour dans son club formateur de l’Austria Vienne. Il y a aussi eu des spéculations autour du HSV.

Son père, qui fait également office de conseiller, a clairement indiqué dans un entretien accordé au Kronen Zeitung qu’une décision sur son avenir était imminente : « Il y a eu de nombreuses demandes. Aux États-Unis, en Europe, partout. Ça continue, je le sais. Il va poursuivre tout cela. Il annoncera bientôt la suite. Il se porte parfaitement bien. »

Dans quels clubs David Alaba a-t-il joué au cours de sa carrière ?

Entre 2008 et 2021, Alaba a été sous contrat avec le Bayern Munich, à l’exception d’un prêt d’un an à la TSG Hoffenheim. Il y a disputé 431 matches officiels toutes compétitions confondues (33 buts, 55 passes décisives) et a notamment remporté la Ligue des champions à deux reprises.

Il a ensuite rejoint les Merengue à Madrid, où il a été de moins en moins utilisé sur la fin en raison de problèmes de blessures persistants. Il a néanmoins aussi remporté la Coupe aux grandes oreilles à deux reprises avec les Blancos.

Alaba a disputé son dernier match officiel en club en mai dernier lors de la victoire 4-2 du Real contre l’Athletic Club. Il a également été sur le terrain avec l’Autriche lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.