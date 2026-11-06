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Jack Grealish a officiellement repris l’entraînement à Finch Farm, avec la volonté de tourner la page d’une période difficile à Everton. Le meneur de jeu de 31 ans vise un retour en Premier League après la trêve internationale, après avoir manqué les derniers matches d’Everton en raison de problèmes de condition physique et de mesures disciplinaires internes.

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Vers une réintégration dans l’équipe première à Finch Farm

Everton a confirmé que Grealish avait repris l’entraînement sur les terrains de Finch Farm, marquant le début de sa réintégration dans le groupe professionnel. Le milieu créatif suit un programme individuel adapté pour retrouver toutes ses sensations après une période d’absence. Le personnel médical et l’encadrement technique du club ont élaboré un plan qui devrait lui permettre de reprendre les séances collectives avec l’équipe première en début de semaine prochaine. Son retour offrirait davantage d’options à David Moyes avant une période hivernale cruciale en Premier League.

Alors que les récents résultats ont tendu l’atmosphère à Everton, le retour d’un joueur doté des qualités techniques de Grealish est perçu comme une avancée nécessaire. L’attaquant expérimenté n’a disputé que six rencontres cette saison lors de son deuxième prêt dans le Merseyside, sans parvenir à retrouver la régularité qui avait fait de lui l’un des favoris des supporters.

Malgré l’optimisme suscité par sa reprise de l’entraînement, il reste indisponible pour le prochain match à domicile contre Coventry City. Son retour à la compétition est prévu pour le déplacement au Gtech Community Stadium le 23 novembre, où Everton affrontera une équipe de Brentford coriace.

Une absence récente liée à la discipline

Ce retour se prépare sur fond de controverse : Grealish a notamment été absent des groupes retenus pour les derniers matches pour des raisons qui ne se limitaient pas à sa condition physique. Son absence lors de la défaite 2-0 sur le terrain d’Arsenal avait d’abord été attribuée à une maladie, mais la situation s’est aggravée lorsqu’il a été écarté pour la rencontre de Carabao Cup contre Newcastle United.

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Le club a ensuite précisé que cette mise à l’écart était due à un « manquement à la discipline du club », une mesure que Moyes a publiquement soutenue en la qualifiant de « décision du club » nécessaire. Des informations publiées depuis suggèrent que cette sanction disciplinaire découlait d’une absence non autorisée au centre d’entraînement, ce qui a provoqué une période de tensions entre le joueur et l’encadrement à Goodison Park.

Incertitude contractuelle et perspectives d’avenir

Alors que Grealish s’efforce de retrouver sa place dans le groupe, son avenir à long terme reste un sujet de discussion majeur pour les observateurs comme pour les supporters. Il est actuellement dans la dernière année de son lucratif contrat avec Manchester City, ce qui signifie qu’il devrait être libre à l’été 2027. Certains analystes, dont l’ancien défenseur d’Everton Michael Ball, ont même suggéré que le meneur de jeu pourrait quitter la Premier League en 2027 pour prendre un nouveau départ dans un autre championnat, comme la MLS.

Malgré les récentes turbulences, ceux qui l’ont suivi de près pendant son passage au Hill Dickinson Stadium ne remettent pas en question ses qualités. Avant qu’une grave blessure au pied ne mette un terme à sa précédente saison en janvier 2026, il avait inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions, prouvant qu’il était l’un des joueurs les plus doués techniquement de l’effectif. Le défi consiste désormais à retrouver cette forme tout en évitant de nouvelles distractions en dehors du terrain.