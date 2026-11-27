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Face au LOSC Lille, Lennart Karl était soudain le dernier attaquant confirmé du Bayern en pleine possession de ses moyens. Au moment où le club avait le plus besoin de lui, le joueur de 18 ans a sans doute livré sa pire prestation avec Munich.

Comme tout va vite au Bayern ! En ce moment, ce sont, comme chacun le sait, les débats autour de Jamal Musiala qui font les gros titres. Des débats sur son dysfonctionnement neurologique, son niveau de performance et une éventuelle baisse de salaire. Des débats aussi sur les raisons pour lesquelles tout cela se discute publiquement. C'est Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, qui a lancé l'affaire il y a près de trois semaines, lors de son intervention remarquée sur les ondes du Bayerischer Rundfunk.

Et maintenant, petite question : quel était le grand sujet autour du Bayern juste avant ? Un indice : lui aussi avait été déclenché par une prise de parole publique de Hoeneß, exactement deux semaines avant le début de l'affaire Musiala. Il concernait également un jeune joueur formé à Munich. Vous avez trouvé ?

Exactement, il s'agissait de Lennart Karl. Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag fin octobre, Hoeneß avait réclamé davantage d'« humilité » de la part de Karl et davantage de « pression » sur lui, tout en annonçant une « discussion sérieuse » avec le joueur . La personnalité de Karl (18 ans) semble quelque peu déranger Hoeneß (74 ans). Un footballeur extrêmement talentueux, mais aussi une personnalité extravertie issue d'une génération totalement étrangère à Hoeneß. Son club préféré ? Le Real Madrid. Des tenues roses, des célébrations provocatrices, des séries de passements de jambes, une présence permanente sur les réseaux sociaux, souvent sous le signe du glamour avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele.

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Lennart Karl a répondu aux critiques d'Uli Hoeneß par deux buts

Après les remontrances de Hoeneß, chacun a forcément dû prendre position. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec Musiala, Karl a aussi essuyé quelques critiques de la direction sportive. Max Eberl, membre du directoire chargé des questions sportives, a estimé que l'ailier droit traversait un « creux » sur le terrain et avait commis « un ou deux faux pas ». L'agent de Karl, Michael Ballack, a pour sa part défendu son protégé et reproché à Hoeneß de l'avoir « publiquement désigné comme cible ». Les déclarations de Ballack sur DAZN ont alors suscité un débat parallèle sur la légitimité de sa double casquette d'agent de Karl et de consultant télévisé .

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Après des problèmes de blessure au printemps, une Coupe du monde manquée et un début de saison raté, la tendance était déjà légèrement à la hausse pour Karl avant les propos de Hoeneß. Juste après, il a connu sa meilleure période de la saison. Lors de l'impressionnante victoire 2-0 contre l'Atlético Madrid, Karl a ouvert le score pour le Bayern, avant de célébrer son but d'un geste « bla-bla-bla » qui a beaucoup fait parler . Était-il adressé à Hoeneß ? Quelques jours plus tard, Karl a également marqué en Bundesliga contre le FSV Mayence 05.

Curieusement, Hoeneß a clos le sujet précisément lors de cette intervention sur les ondes du BR au cours de laquelle il s'en est pris à Musiala. « J'ai contribué à 50 % » des buts récemment inscrits par Karl, avait alors déclaré Hoeneß avec satisfaction. Soit à un but sur deux.

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Lennart Karl a déçu sur toute la ligne contre Cologne et Lille

Mais l'embellie de Karl n'a été que passagère. Une période en sélection certainement très désillusionnante pour lui a d'abord suivi. Le sélectionneur Jürgen Klopp n'a accordé à Karl que huit minutes de jeu au total lors des deux victoires contre la Serbie et les Pays-Bas , tandis que Brajan Gruda, qui faisait ses débuts, brillait sur l'aile droite.

De retour au Bayern, Karl a déçu vendredi lors du nul 1-1 contre le FC Cologne. Dans le même temps, ses deux partenaires en attaque, Harry Kane et Michael Olise, se sont blessés. Comme Serge Gnabry et Ismael Saibari sont eux aussi actuellement indisponibles, tandis que Jamal Musiala et Luis Diaz reviennent tout juste de blessure, Karl était soudain le dernier attaquant confirmé en pleine possession de ses moyens.

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Face au LOSC Lille, les espoirs munichois reposaient donc avant tout sur lui. Mais au lieu de mener l'attaque de fortune composée de Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic et Nathaniel Brown, Karl a sans doute livré, lors de la défaite 2-1, sa pire prestation à ce jour avec l'équipe première du Bayern . Il n'a eu aucun impact offensif et a défendu avec beaucoup trop peu de conviction sur Nathan Ngoy, passeur décisif lors de l'égalisation temporaire de Lille.

Karl est donc de retour dans le « creux ». Compte tenu des problèmes d'effectif, sa baisse de forme fait particulièrement mal au Bayern en ce moment, mais elle ne devrait pas avoir de véritables conséquences. Faute de solutions de rechange, Karl aura automatiquement de nombreuses occasions de jouer dans les semaines à venir. Il sera probablement de nouveau titulaire samedi contre le Hambourg SV.