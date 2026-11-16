Partager Suivez GOAL sur Google

Crystal Palace a officialisé la nomination de Thomas Frank au poste d’entraîneur de l’équipe première après le départ de Pierre Sage. L’ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham retrouve un banc avec pour mission immédiate de sortir Crystal Palace de la dernière place de Premier League.

Publicité

Un engagement à long terme à Selhurst Park

Crystal Palace s’est tourné vers un visage familier pour résoudre sa crise actuelle, annonçant que Frank avait signé un contrat pour diriger le club jusqu’en juin 2029. L’entraîneur danois de 53 ans arrive dans le sud de Londres quelques mois seulement après la fin prématurée de son passage difficile à Tottenham Hotspur, de l’autre côté de la capitale.

Évoquant ses nouvelles fonctions, l’ancien entraîneur de Brondby s’est dit enthousiaste à l’idée de rejoindre le club de Selhurst Park. « C’est un honneur d’être ici et de diriger ce formidable club de football. J’ai vraiment, vraiment hâte de commencer. Crystal Palace est un club emblématique en Angleterre et en Premier League. Je ferai tout mon possible pour aider et soutenir les joueurs et toutes les personnes qui travaillent ici, et j’ai vraiment hâte de les rencontrer », a-t-il déclaré, selon le site officiel de Crystal Palace.

Son arrivée apporte une certaine stabilité à un club qui a manqué de régularité depuis le début de la saison 2026-2027, avec seulement sept points pris lors de ses dix premiers matches de championnat.

Une occasion de rebondir après les difficultés à Tottenham

Pour Frank, cette nomination représente une occasion majeure de se relancer dans l’élite anglaise. Il conserve une solide réputation grâce aux sept années durant lesquelles il a transformé Brentford, faisant passer le club du Championship à la première moitié du classement de Premier League. Durant son passage au Gtech Community Stadium, il a notamment mené Brentford à la neuvième place en 2023 et obtenu une nomination au titre d’entraîneur de l’année en Premier League.

Publicité Publicité

Son passage suivant à Tottenham a toutefois duré moins de huit mois et s’est achevé en février, après la chute du club à la 16e place. Son séjour à Tottenham a été marqué par des polémiques extrasportives et par son incapacité à convaincre des supporters sceptiques, qui doutaient qu’il soit fait pour entraîner un club du traditionnel « Big Six ».

Related Topics

Le président de Crystal Palace, Steve Parish, estime que les compétences particulières de Frank sont précisément ce dont le club a besoin pour remonter au classement. Selon Parish, le Danois a « déjà prouvé sa capacité à bâtir des équipes qui gagnent et à faire progresser les joueurs », ce qui fait de lui le candidat idéal pour l’effectif actuel. Le club a officiellement annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, se disant heureux de confirmer la nomination de l’entraîneur expérimenté.

Frank retrouvera des visages familiers sur le banc : l’entraîneur des gardiens Andy Quy, qui avait déjà travaillé à ses côtés lors de ses années fructueuses à Brentford, fera partie d’un encadrement qui conservera également l’actuel entraîneur adjoint Paddy McCarthy afin d’assurer une continuité pendant la transition.

Publicité

Des défis immédiats et des ambitions européennes

Frank n’aura pas droit à une période d’adaptation, puisqu’il hérite d’une équipe actuellement dernière du classement de Premier League. Crystal Palace compte deux points de retard sur le premier non-relégable et affrontera Coventry City, 17e, dans un match crucial dès la fin de la trêve internationale.

Cette nomination met fin à une période d’intenses spéculations sur la succession de Sage, Crystal Palace ayant été associé à plusieurs noms de premier plan. Frank Lampard, Sean Dyche et Vitor Pereira figuraient parmi les candidats envisagés avant que la direction ne porte son choix sur sa cible prioritaire, selon Sky Sports.

Publicité

Avec un contrat qui court encore près de trois ans, la direction de Crystal Palace mise clairement sur la capacité de Frank à reproduire ses succès à Brentford plutôt que ses difficultés à Tottenham. La période des fêtes à venir, qui comprend des déplacements difficiles chez Chelsea et Aston Villa, permettra rapidement de voir si l’entraîneur danois peut provoquer un redressement rapide dans le sud de Londres et maintenir le club dans l’élite une année de plus.