De retour à son meilleur niveau, Mason Greenwood pourrait former un duo redoutable avec l’international néerlandais

Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome s’intéresserait de près à Mason Greenwood. À Rome, l’Anglais pourrait former un duo redoutable avec l’international néerlandais Donyell Malen.

Âgé de seulement 24 ans et autrefois écarté par Manchester United, l’attaquant s’est pleinement épanoui à l’Olympique de Marseille.

Après 48 buts et 17 passes décisives en 81 matchs officiels, le natif de Manchester semble prêt à changer d’air. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029, il pourrait tout de même quitter la Canebière pour soulager les finances phocéennes.

La direction giallorossa évalue actuellement sa capacité à débourser les 50 millions d’euros réclamés.

L’attaquant, qui a déjà évolué en Liga puis en Ligue 1, se montre réceptif à l’idée de découvrir un nouveau championnat. La Serie A représente une destination idéale, un retour en Premier League semblant peu probable au regard de son passé.

Tottenham Hotspur, à la demande de Roberto De Zerbi, surveille toutefois de près la situation.

En cas de transfert, il formerait un duo offensif prometteur avec Malen, tandis que les Giallorossi se préparent à disputer la Ligue des champions pour la première fois depuis 2018-2019.