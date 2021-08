De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la chasse aux records

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a deux saisons pour écrire un peu plus sa légende en Premier League.

Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United, douze ans après son départ de la Juventus pour le Real Madrid. Manchester United a fait une offre pour ramener le joueur de 36 ans à Old Trafford, où il a joué entre 2003 et 2009, pour un montant initial de 15 millions d’euros avec des bonus pouvant atteindre 8 millions d'euros.

Lors de son premier passage à Manchester United, il a marqué 118 buts en 292 matchs. Bien qu'il n'ait passé que six saisons dans le club et en Premier League, le talisman portugais détient de nombreux records qui sont toujours d'actualité. En fait, avant de partir pour le Real Madrid, il a remporté une multitude de récompenses individuelles comme le Ballon d'Or et le titre de Joueur mondial de la FIFA.

Mais Ronaldo n'a pas fini de travailler. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en 2009 pour une indemnité de transfert record, et certains sommets restent à atteindre. Jetons un coup d'œil à cinq records que Ronaldo peut battre après avoir rejoint les Red Devils.

Le plus grand nombre de buts dans une saison de Premier League

Ronaldo a marqué 31 buts en une saison de Premier League en 2007-2008, égalant ainsi le record d'Alan Shearer aux Blackburn Rovers en 1995-96. Cependant, Mohamed Salah a marqué 32 fois avec Liverpool en 2017-18 pour battre le record et se trouve désormais au sommet.

Ronaldo a marqué 29 buts pour la Juventus lors de la saison précédente pour remporter le prix Capocannoniere et maintenant il aimerait reconquérir le titre qu'il a perdu au profit de Salah.

Le plus grand nombre de buts en une saison par un joueur de Manchester United

Lors de son premier passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo a marqué 42 buts en 49 apparitions toutes compétitions confondues au cours de la campagne 2007-08. Mais cela ne le plaçait qu'en troisième position dans la liste, derrière Denis Law (46 buts) et Ruud van Nistelrooy (44 buts).

A la Juventus, il a prouvé que ses capacités de buteur sont loin de s’estomper dans un championnat plus fermé que la Premier League.

Plus grand nombre de buts dans une campagne de Ligue des Champions par un joueur de Manchester United

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'UEFA Champions League avec 134 buts à son actif. Il détient également le record du plus grand nombre de buts (17) en une seule campagne. Mais il n'a pas encore réussi à le faire avec Manchester United. Van Nistelrooy a marqué le plus grand nombre de buts par un joueur de Manchester United lors d'une campagne de C1 avec 12 buts en neuf matches (2002-03) et Ronaldo est troisième avec huit buts en 11 matches (2007-08).

Compte tenu de ses récents exploits dans la compétition continentale, le Néerlandais pourrait perdre la place de numéro un au profit de Ronaldo après cette saison.

Triplé (ère Premier League)

Bien que Cristiano Ronaldo ait marqué 57 triplés dans sa carrière, un seul d'entre eux a été réalisé sous le maillot de Manchester United. Wayne Rooney en est le plus grand auteur avec huit réalisations (dont deux en Ligue des champions de l'UEFA), tandis que Sergio Aguero est en tête de l'histoire de la Premier League avec 12 réalisations.

Si Ronaldo peut difficilement battre le record d'Aguero, l'ancien vainqueur de l’Euro peut certainement tenter de battre le record de Rooney même si la tâche s’annonce compliquée en deux saisons.

Le plus grand nombre de buts en un seul match de Premier League

Bien que Cristiano Ronaldo ait marqué cinq buts en un match à deux reprises en Liga avec le Real Madrid contre l'Espanyol et Grenade, il n'a pas encore montré cette forme en Premier League. Cinq joueurs différents ont marqué cinq buts en Premier League, dont Aguero (contre Newcastle United), Alan Shearer (contre Sheffield Wednesday), Jermain Defoe (contre Wigan Athletic).

C'est un autre record que le joueur de 36 ans essaiera d'égaler et de battre pendant son séjour à Manchester United.