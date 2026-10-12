De quoi susciter de nombreuses critiques : le Bayern Munich prévoirait un maillot aux couleurs d’un sponsor

Comme le site spécialisé dans les fuites de maillots Footy Headlines le rapporte, un cinquième maillot devrait sortir début 2027 pour célébrer les 25 ans du partenariat avec Deutsche Telekom. L’entreprise est le sponsor maillot des Munichois depuis 2002.

D’après le design qui a fuité, le maillot sera principalement blanc. Tous les détails, dont le col, les trois bandes et le logo d’Adidas ainsi que le logo de Telekom sur la poitrine, seront toutefois magenta, la couleur de l’entreprise.

Les supporters actifs du Bayern Munich militent avec vigueur depuis de nombreuses années pour des maillots rouges et blancs. Les tenues extérieures ou alternatives colorées suscitent traditionnellement des critiques. Cette adaptation apparemment prévue aux couleurs d’un sponsor devrait provoquer une opposition supplémentaire.

Cette saison, le maillot domicile est rouge et le maillot extérieur blanc. Les Munichois ont également déjà joué avec un troisième maillot violet et une version multicolore pour l’Oktoberfest.

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Le Bayern Munich a prolongé son contrat avec Telekom en 2025

Outre ce cinquième maillot, le Bayern Munich prévoirait de sortir pour cet anniversaire deux versions rétro du premier maillot extérieur portant Telekom comme sponsor sur la poitrine, celui de la saison 2002-2003. La première serait une réédition fidèle à l’original, en blanc, avec l’ancien logo de Telekom ; la seconde, une version entièrement noire du même maillot. Cette saison-là, le Bayern Munich avait remporté le doublé national sous la direction d’Ottmar Hitzfeld.

À l’été 2025, le Bayern Munich a prolongé de manière anticipée son contrat de sponsoring avec Telekom jusqu’en 2032. Cet accord rapporterait aux Munichois environ 65 millions d’euros par an.

« Deutsche Telekom est un partenaire fiable du Bayern Munich depuis 23 ans. C’est aussi grâce à elle qu’une nouvelle ère de succès s’est ouverte pour nous. Le “T” sur notre poitrine symbolise à nos yeux la tradition, l’esprit d’équipe et les nombreux titres remportés ensemble », avait déclaré à l’époque le président du directoire, Jan-Christian Dreesen. « Ce partenariat est l’un des plus durables de Bundesliga et un exemple de crédibilité dans le sport professionnel. Il nous apporte de la stabilité depuis plus de 20 ans ; nous partageons des valeurs comme la coopération, la croissance et l’esprit d’innovation, et nous sommes très heureux de continuer à les faire vivre à l’avenir. »