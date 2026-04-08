De quoi se régaler en Ligue des champions : une passe phénoménale à la Quaresma surprend toute la défense d'Arsenal

La confrontation entre le Sporting CP et Arsenal mardi soir, en quart de finale de la Ligue des champions, n’avait rien d’une rencontre passionnante. Les deux équipes ont montré qu’elles maîtrisaient parfaitement leur défense. Pourtant, le défenseur du Sporting, Ousmane Diomande, a réussi à faire se lever le public grâce à une passe hors du commun.

Tout le monde sait que la défense d'Arsenal est souvent bien organisée et difficile à battre. Les Gunners sont l'équipe qui a encaissé le moins de buts en championnat et, en Ligue des champions également, l'équipe de Mikel Arteta n'a concédé que cinq buts.

Pourtant, Diomande, l'international ivoirien, a réussi à surprendre complètement la défense londonienne dès les premières minutes. Le défenseur central a réussi à créer une occasion de but à partir d'une situation apparemment impossible.

L'Ivoirien a reçu le ballon près du rond central et a vu l'arrière gauche Maxi Araújo effectuer une belle course en profondeur. D'une trivela – une passe de l'extérieur du pied, signature de Ricardo Quaresma – le défenseur a réussi à mettre l'Uruguayen seul face à David Raya et à surprendre complètement l'arrière droit Ben White.

Araújo s'est alors retrouvé seul face au gardien espagnol et a parfaitement cadré son tir. Pourtant, Raya, comme souvent cette saison, a su se distinguer en détournant le ballon du bout des doigts sur la barre transversale. Ainsi, la passe incomparable de l'Ivoirien a connu un sort qu'elle ne méritait pas.

Cette magnifique passe n'a malheureusement pas été le signe avant-coureur du reste du match, marqué principalement par une défense solide et bien organisée, ce qui a empêché la création d'occasions franches.

Pendant longtemps, on aurait pu croire que le match allait se terminer sur un score nul et sans relief, jusqu'à ce que le remplaçant Kai Havertz, dans les dernières minutes, transforme en but une belle passe d'un autre remplaçant, Gabriel Martinelli : 0-1.