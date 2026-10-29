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imago-sport-1085171907.jpgSportfoto Rudel
Jochen Tittmar
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De quoi inquiéter Jürgen Klopp ? Un espoir de la sélection allemande remplacé tôt sur blessure

DFB-Pokal
Fribourg vs Wolfsbourg
Fribourg
P. Treu

Philipp Treu, du SC Fribourg, s’est blessé à la cheville lors du match de Coupe d’Allemagne contre le VfL Wolfsburg. Selon l’entraîneur du SC Fribourg, Julian Schuster, il reste l’espoir d’un moindre mal. Le sélectionneur national Jürgen Klopp s’inquiète néanmoins lui aussi.

Les examens médicaux prévus au lendemain de la victoire 3-2 contre les Loups apporteront une réponse définitive sur l’état de Treu. La scène fatidique s’est produite peu avant la mi-temps : à la 39e minute, Treu est resté au sol, blessé après un duel avec Cleiton, de Wolfsburg, et a aussitôt signalé au banc qu’il devait être remplacé.

L’entraîneur du SC, Schuster, a déclaré après le coup de sifflet final : « Pour pouvoir donner des informations vraiment détaillées, nous devons attendre les examens de demain. Mais pour l’instant, il semble qu’il ait peut-être eu de la chance dans son malheur. » L’espoir d’un diagnostic rassurant est grand, car une phase éprouvante de la saison commence pour le club du Brisgau.

Dès samedi prochain, le Sport-Club se rendra chez le FC Augsbourg à 15 h 30, avant un déplacement en Ligue Conférence à Trabzon, en Turquie, le jeudi suivant à 18 h 45. Cette série de matches avant la trêve internationale s’achèvera dimanche à 17 h 30 avec la réception du 1. FC Union Berlin. Trois matches officiels en huit jours pour lesquels Schuster a besoin de son latéral titulaire.

Les chiffres illustrent eux aussi l’importance de Treu dans le jeu de Fribourg. Schuster a fait appel au droitier lors de douze matches officiels. À l’exception de l’ouverture de la saison de Bundesliga, lors de la victoire 4-1 contre le Werder Brême, Treu a toujours figuré dans le onze de départ et a justifié cette confiance par des prestations constamment solides.

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images
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Philipp Treu a déjà disputé trois matches entiers sous les ordres de Jürgen Klopp

La progression du défenseur n’a pas non plus échappé au sélectionneur national Jürgen Klopp. En septembre, Klopp a convoqué le joueur de Fribourg en équipe nationale pour la première fois. Treu a fait partie des rares joueurs à disputer l’intégralité de trois rencontres : le match nul 1-1 aux Pays-Bas, la victoire 2-0 contre la Serbie et le match nul et vierge en Grèce.

Treu risque désormais de subir un coup d’arrêt au mauvais moment. Jeudi 5 novembre, Klopp dévoilera sa liste pour les prochains duels en Ligue des nations : en déplacement à Belgrade contre la Serbie (13 novembre), puis à domicile contre les Pays-Bas au stade olympique de Berlin (16 novembre).

Après avoir réuni un groupe XXL de 44 joueurs en septembre, le sélectionneur national réduira cette fois sa liste à 23 joueurs. La capacité de Treu à conserver sa place dépendra sans doute du résultat des examens médicaux.

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