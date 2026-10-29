Les examens médicaux prévus au lendemain de la victoire 3-2 contre les Loups apporteront une réponse définitive sur l’état de Treu. La scène fatidique s’est produite peu avant la mi-temps : à la 39e minute, Treu est resté au sol, blessé après un duel avec Cleiton, de Wolfsburg, et a aussitôt signalé au banc qu’il devait être remplacé.

L’entraîneur du SC, Schuster, a déclaré après le coup de sifflet final : « Pour pouvoir donner des informations vraiment détaillées, nous devons attendre les examens de demain. Mais pour l’instant, il semble qu’il ait peut-être eu de la chance dans son malheur. » L’espoir d’un diagnostic rassurant est grand, car une phase éprouvante de la saison commence pour le club du Brisgau.

Dès samedi prochain, le Sport-Club se rendra chez le FC Augsbourg à 15 h 30, avant un déplacement en Ligue Conférence à Trabzon, en Turquie, le jeudi suivant à 18 h 45. Cette série de matches avant la trêve internationale s’achèvera dimanche à 17 h 30 avec la réception du 1. FC Union Berlin. Trois matches officiels en huit jours pour lesquels Schuster a besoin de son latéral titulaire.

Les chiffres illustrent eux aussi l’importance de Treu dans le jeu de Fribourg. Schuster a fait appel au droitier lors de douze matches officiels. À l’exception de l’ouverture de la saison de Bundesliga, lors de la victoire 4-1 contre le Werder Brême, Treu a toujours figuré dans le onze de départ et a justifié cette confiance par des prestations constamment solides.

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Philipp Treu a déjà disputé trois matches entiers sous les ordres de Jürgen Klopp

La progression du défenseur n’a pas non plus échappé au sélectionneur national Jürgen Klopp. En septembre, Klopp a convoqué le joueur de Fribourg en équipe nationale pour la première fois. Treu a fait partie des rares joueurs à disputer l’intégralité de trois rencontres : le match nul 1-1 aux Pays-Bas, la victoire 2-0 contre la Serbie et le match nul et vierge en Grèce.

Treu risque désormais de subir un coup d’arrêt au mauvais moment. Jeudi 5 novembre, Klopp dévoilera sa liste pour les prochains duels en Ligue des nations : en déplacement à Belgrade contre la Serbie (13 novembre), puis à domicile contre les Pays-Bas au stade olympique de Berlin (16 novembre).

Après avoir réuni un groupe XXL de 44 joueurs en septembre, le sélectionneur national réduira cette fois sa liste à 23 joueurs. La capacité de Treu à conserver sa place dépendra sans doute du résultat des examens médicaux.