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De présumées accusations de trahison à un accord estimé à 20 millions d’euros, Manchester City a officialisé le successeur de Pep Guardiola

Mercato
Premier League
Manchester City
Chelsea
E. Maresca
P. Guardiola
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Espagne

La crise a contraint les organisateurs à repousser l’annonce officielle.

Selon un article publié ce lundi, Manchester City a franchi une étape décisive dans le recrutement d’Enzo Maresca pour succéder à Pep Guardiola.

Après le départ prévu de Pep Guardiola en fin de saison, Manchester City a rapidement identifié son successeur : Enzo Maresca. Le problème, c’est que, bien que Chelsea se soit séparé de l’entraîneur italien en janvier 2026, les Blues accusent City d’avoir entamé des négociations avec leur ancien coach alors qu’il était encore sous contrat.

Les deux clubs ont négocié pendant plusieurs semaines pour trouver un accord à l’amiable.

 Selon la chaîne « Sky Italia », cet accord a été finalisé ce lundi.

Selon Sky Italia, les Citizens devraient verser 20 millions d’euros à Chelsea pour que Maresca rejoigne l’Etihad Stadium.

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