Lamine Yamal vit l'un des meilleurs moments de sa carrière, courte mais déjà riche en trophées, mais le jeune prodige du Barça ne veut rien laisser au hasard alors qu'il est aux portes de la plus grande des consécrations.

Avec la clôture des votes pour le Ballon d'Or, qui sera remis dans la capitale britannique Londres le 26 octobre, l'ailier catalan insiste sur le fait que ce qui le distingue de tous ses concurrents, c'est le maillot de la sélection espagnole.

Au cours de la trêve internationale actuelle, Yamal a été le joueur espagnol le plus présent, et même le seul à avoir débuté les trois rencontres contre l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque, inscrivant 4 buts, pour devenir le plus utilisé avec un total de 203 minutes, devant Rodri et ses 185 minutes.

Cette détermination de Yamal à disputer chaque minute découle d'une leçon tirée de la saison dernière, lorsqu'il avait manqué un grand nombre de matches de qualification pour cause de blessure et de fatigue, ce qui l'avait privé d'une présence continue avec la sélection à une étape décisive.

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Sera-t-il ménagé face à la Croatie ?

La question qui agite désormais l'opinion espagnole est la suivante : le sélectionneur Luis de la Fuente doit-il faire débuter Lamine ce mardi prochain face à la Croatie, ou doit-il lui accorder un peu de repos puisqu'il est le seul à avoir disputé tous les matches ?

Dans l'émission radio « El Larguero » sur la station « Cadena SER », animée par Siqui Rodríguez et Luis Flaquer, Jofre Mateu a commenté : « À ce niveau, il est temps de commencer à gérer les choses, car les quatre matches avec la sélection seront très éprouvants. »

Et d'expliquer : « Une série de matches importants s'annonce, donc je comprends qu'ils prendront tout en considération et qu'ils auront des discussions avec le Barça. »

Mais depuis la Cité du football de Las Rozas, où Antón Meana a suivi la dernière séance d'entraînement avant le départ pour Split, le tableau semble différent. Meana explique que Lamine est sur le terrain parce qu'il veut jouer : il a confiance en lui et veut que les amoureux du football voient de quoi il est capable en pleine course au Ballon d'Or.

Ce qui distingue Yamal de Mbappé et Kane

Meana estime que de la Fuente doit le faire débuter face à la Croatie pour assurer la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, puis le remplacer si le match se déroule bien.

Il a poursuivi : « En tant que meilleur joueur du monde, ce qui distingue Lamine, c'est son appartenance à la sélection espagnole. Avoir remporté le Championnat d'Europe et la Coupe du monde le place au sommet. Ce qui le distingue de Mbappé, de Kane et d'Ollie, c'est qu'il joue pour une équipe qui a gagné ces deux titres. »

Il a conclu son intervention à la radio par une analyse qui résume la mentalité du joueur : « Il est pleinement conscient de ce que lui apporte la sélection. Jouer avec l'Espagne renforce son statut à l'international, et il ne peut pas répéter ce qui s'est passé l'an dernier, lorsqu'il a manqué de nombreux matches de qualification. »

Un message clair de la part d'un joueur qui n'a pas encore 18 ans : le Ballon d'Or pourrait se jouer avec le maillot de l'Espagne, et il n'a pas l'intention de manquer à l'appel une nouvelle fois.







