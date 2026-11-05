Au cours de ses 23 années sous le maillot de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a vécu des moments inoubliables, mais son parcours international n'a pas été exempt d'épisodes controversés, certains liés aux entraîneurs, d'autres aux débordements sur le terrain, et même au brassard de capitaine.

Le dernier chapitre de ces histoires s'est écrit lors du déplacement du Portugal en Norvège en Ligue des nations. Après la victoire de la sélection portugaise dans cette rencontre, la crise s'est ravivée avec le départ de Ronaldo du rassemblement de l'équipe à Copenhague, à la veille de la rencontre face au Danemark.

À Oslo, Ronaldo avait passé l'intégralité du match sur le banc des remplaçants, un épisode survenu 6 678 jours après la dernière fois où il avait débuté une rencontre avec la sélection sans être titulaire. Après le coup de sifflet final, il s'est dirigé directement vers les vestiaires et n'a pas participé avec ses coéquipiers au salut adressé au public ni à la célébration de la victoire sur la pelouse.

Mais ce n'était pas la première fois que Ronaldo se retrouvait au cœur de la polémique au cours d'une carrière durant laquelle il a disputé 234 matchs avec le Portugal.

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Après que Ronaldo a annoncé sa retraite internationale, ce jeudi, nous passons en revue ci-dessous les principales crises que le Don a traversées avec la sélection portugaise.

« Parlez-en à Carlos Queiroz »

La relation de Ronaldo avec Luiz Felipe Scolari, qui a dirigé le Portugal entre 2003 et 2008, a été relativement paisible, avant qu'une phase plus tendue ne débute avec Carlos Queiroz, qui a pris les rênes de l'équipe entre 2008 et 2010.

Les premiers signes de discorde sont apparus le 12 août 2009, lorsque Ronaldo a manqué un match amical face au Liechtenstein en raison d'une grippe, avant que la tension n'atteigne son paroxysme un an plus tard, lors de la participation du Portugal à la Coupe du monde 2010.

Lors de la rencontre face à l'Espagne en huitièmes de finale, le 29 juin 2010, les caméras de télévision ont capté des signes de mécontentement manifestes chez Ronaldo à l'égard de certaines décisions de Queiroz, avant que David Villa n'inscrive le but de la victoire pour l'Espagne à la 63e minute, mettant fin au parcours du Portugal dans la compétition.

Lorsqu'on a demandé à Ronaldo d'expliquer cette élimination, la star du Real Madrid de l'époque a répondu par une phrase devenue l'une de ses déclarations les plus célèbres avec la sélection : « Parlez-en à Carlos Queiroz. »

Queiroz a quitté son poste en septembre 2010, cédant sa place à Paulo Bento, qui a reconnu plus tard que sa relation avec Ronaldo s'était détériorée au fil du temps.

Bento a déclaré lors d'un entretien accordé à « Antena 1 » en mai : « Si vous me demandez si la relation était la même qu'au début, la réponse est non. Et si préserver cette relation exigeait de moi que je renonce à mes principes… alors non. Il doit y avoir des hiérarchies et elles doivent être respectées. »

Un micro dans le lac : le début d'un autre chapitre

Avec Fernando Santos, Ronaldo est revenu sur le devant de la polémique, mais cette fois en dehors du terrain.

Le 22 juin 2016, quelques heures avant la rencontre décisive face à la Hongrie lors de la dernière journée de la phase de groupes de l'Euro à Lyon, Ronaldo a jeté dans un lac un micro appartenant à la chaîne « CMTV ».

Cette édition de la compétition s'est terminée de la meilleure des manières pour Ronaldo et le Portugal, la sélection ayant été sacrée championne, avant de renforcer sa relation avec Santos en remportant la Ligue des nations en 2019.

Cela n'a toutefois pas empêché le retour de la polémique en 2021, lorsque Ronaldo a vécu deux épisodes d'emportement en l'espace de trois mois, tous deux liés au brassard de capitaine.

Le premier est survenu le 27 mars, lors de la rencontre entre la Serbie et le Portugal en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ronaldo a frappé le ballon dans les derniers instants, convaincu qu'il avait franchi la ligne de but, mais l'arbitre a estimé qu'il ne l'avait pas entièrement franchie.

Le capitaine du Portugal a vivement protesté et a reçu un carton jaune, avant de quitter le terrain furieux et de jeter le brassard de capitaine sur la pelouse avant de se diriger vers les vestiaires.

Trois mois plus tard, le 27 juin plus précisément, la scène s'est répétée lors de la défaite du Portugal face à la Belgique en huitièmes de finale de l'Euro 2020.

Après le coup de sifflet final, Ronaldo s'est dirigé furieux vers le tunnel du stade de « La Cartuja » à Séville, a laissé tomber le brassard de capitaine à terre et l'a frappé du pied avant qu'un membre du staff ne s'interpose.

Mondial 2022 : un nouveau clash avec Fernando Santos

Un an et demi plus tard, le Portugal est revenu dans une grande compétition, mais la polémique n'a pas quitté Ronaldo pour autant.

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, face à la Corée du Sud dirigée par Paulo Bento, Ronaldo a débuté la rencontre comme titulaire, le Portugal ayant déjà assuré sa qualification pour le tour suivant.

Fernando Santos a décidé de remplacer le capitaine de la sélection à la 66e minute, mais Ronaldo n'a pas accueilli cette décision de la meilleure des manières, passant les dernières minutes sur le banc des remplaçants.

Il n'a pas été titulaire lors du match suivant face à la Suisse, Gonçalo Ramos ayant pris sa place dans le onze et inscrit trois buts lors de la large victoire 6-1, ce qui lui a permis de conserver sa place lors de la rencontre suivante face au Maroc.

Ronaldo est entré en jeu à la 51e minute face à la sélection marocaine, mais il n'a pas pu éviter l'élimination du Portugal après la défaite 0-1, lors du dernier match de Fernando Santos à la tête du staff technique.

En novembre 2023, Santos a révélé lors d'un entretien accordé à « A Bola » que sa relation « très forte » avec Ronaldo avait reçu un coup dur après la rencontre face à la Suisse.

Il a déclaré : « Il est vrai que le matin du match, lorsque je lui ai expliqué qu'il ne jouerait pas et pourquoi il ne jouerait pas, il a mal pris la chose. Est-ce que je comprends sa réaction ? Oui, je la comprends ! »

Le calme avant le retour de la polémique

Roberto Martinez a pris les rênes du Portugal après le départ de Santos et a entretenu, pendant deux ans, une relation proche et paisible avec Ronaldo, avant que le capitaine de la sélection ne revienne de nouveau au centre de la polémique.

Le 13 novembre 2025, Ronaldo a reçu un carton rouge lors de la rencontre face à l'Irlande, qui s'est terminée sur une victoire du Portugal 2-0, après avoir asséné un coup à un joueur adverse, dans un match qui aurait pu sceller la qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2026.

La sélection portugaise a assuré sa qualification lors de la journée suivante face à l'Arménie, rencontre qui s'est terminée sur une victoire écrasante 9-1, un match dont Ronaldo était absent au stade « Do Dragão ».

Avec l'avancée en âge, la participation de Ronaldo à la Coupe du monde 2026 a suscité de nouvelles critiques, mais les choses semblaient s'orienter vers l'apaisement après la nomination de Jorge Jesus, avec qui Ronaldo avait déjà travaillé la saison dernière.

Le tableau s'est toutefois de nouveau compliqué avec les derniers développements, à commencer par la polémique autour de la situation de Ronaldo au sein de la sélection, jusqu'à son départ du rassemblement du Portugal à Copenhague à la veille de la rencontre face au Danemark, la crise se concluant par la suspension de Ronaldo puis l'annonce de sa retraite internationale.