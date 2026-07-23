Lorsqu'Arda Güler a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 pour 30 millions d'euros, beaucoup ont vu dans le joueur turc la personnalité de l'Allemand Mesut Özil, un joueur qui a séduit les supporters de Madrid malgré seulement trois saisons passées là-bas.

Mais durant cette courte période, c'est José Mourinho, l'actuel entraîneur du Real Madrid, qui a exploité au mieux ses qualités footballistiques. C'est pourquoi, avec la présence d'Arda Güler dans l'équipe merengue, l'entraîneur portugais pourrait disposer d'une nouvelle version de Mesut Özil.

En raison de leurs origines turques communes, les comparaisons n'ont cessé d'être faites, mais aussi en raison de leur style de jeu, qui repose essentiellement sur le jeu collectif et la capacité à délivrer la dernière passe.

Arda Güler a déjà prouvé qu'il possédait la passe décisive, mais cela ne lui a pas permis de s'assurer une place de titulaire dans le onze madrilène de manière permanente.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté qu'il y avait plusieurs raisons à cela, mais l'une d'elles est sans aucun doute son poste au milieu de terrain, où il a alterné entre ailier droit, milieu droit, meneur de jeu, et même meneur de jeu reculé.

En parlant des similitudes, Arda Güler a été vu, en particulier en début de saison dernière, en grande complicité avec Kylian Mbappé, le buteur du Real, exactement comme cela avait été le cas entre Özil et Cristiano Ronaldo à une certaine époque.

C'est pourquoi José Mourinho place parmi ses priorités l'exploitation de cette relation en améliorant les atouts de Güler qui, bien qu'il ait progressé ces dernières saisons, a encore un long chemin à parcourir pour devenir l'une des stars de l'équipe merengue.

L'élimination précoce de la Turquie de la Coupe du monde a permis à Güler de disposer d'une préparation complète, et l'occasion s'offre désormais à lui de gagner une place dans le dispositif de Mourinho. En contrepartie, l'entraîneur exceptionnel a l'opportunité de reproduire de nouveau l'expérience Özil.



