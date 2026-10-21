Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a laminé les légendes du football français après avoir inscrit un nouveau but en Ligue des champions.

Le Real Madrid a accueilli le RB Leipzig, ce mercredi, au stade Santiago-Bernabéu dans la capitale espagnole, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 83e minute de la rencontre, Mbappé a marqué le troisième but du Real Madrid, après avoir reçu une passe de Yan Diomande dans la surface de réparation, avant de la convertir au fond des filets d'une frappe précise.

Ce but est le 25e que Mbappé inscrit avec le Real Madrid au cours de l'année civile 2026 en cours, selon ce qu'a révélé le réseau « Stats Foot ».

D'après ce même réseau, Mbappé est devenu le premier joueur français à inscrire au moins 25 buts, avec un club de l'un des cinq grands championnats, sur 10 années civiles consécutives.

Mbappé a entamé ce parcours remarquable en 2017, alors qu'il était joueur de l'AS Monaco, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de l'été de la même année.

La star française a poursuivi cette série remarquable durant ses six saisons suivantes avec le Paris Saint-Germain, avant de le faire pour la troisième année consécutive avec le Real Madrid.