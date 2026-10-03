De manière surprenante : la star de l'Espagne quitte le rassemblement et s'envole pour la France

Fabián Ruiz, la star de la sélection espagnole, a quitté le rassemblement de la Roja de façon inattendue, en s'envolant d'Oviedo vers Paris.

La sélection espagnole se prépare à affronter la République tchèque, ce samedi soir, lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Fabián Ruiz a quitté le rassemblement de l'Espagne à Oviedo, en direction de Paris, en raison de la naissance de son premier enfant, et qu'il ne sera donc pas disponible pour participer au match contre la République tchèque.

Ainsi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain devient le dernier absent de la liste de la sélection espagnole, mais cette fois pour une raison heureuse et particulière.

Pau Cubarsí et Carlos Espí avaient été écartés de la liste, et aucun des deux ne pourra donc entrer en remplacement de Fabián Ruiz.

Le règlement de l'UEFA stipule que la liste des joueurs est close à 23h59 la veille du match. C'est pourquoi l'Espagne ne peut convoquer aucun nouveau joueur pour affronter la République tchèque.



