Les chants entonnés dans les tribunes d'Al-Taawoun contre le Portugais Ruben Neves ne sont pas passés inaperçus. Dans une prise de position ferme reflétant un refus catégorique de franchir les lignes rouges, la Fédération saoudienne de football et la Ligue saoudienne de football professionnel ont exprimé leur vive condamnation de ce qu'elles ont qualifié de « pratiques inacceptables » survenues lors du match entre Al-Taawoun et Al-Hilal en championnat professionnel.

Dans un communiqué commun, la Fédération et la Ligue ont souligné que l'exploitation de tragédies personnelles à des fins d'offense ou de provocation constitue un comportement inacceptable qui n'a pas sa place dans le football saoudien, affirmant que de tels agissements sont totalement contraires aux valeurs du football saoudien et à l'esprit sportif sur lequel repose la compétition.

La Fédération saoudienne a affirmé que les commissions compétentes avaient relevé ces pratiques dès l'instant où elles se sont produites, et qu'elles avaient déjà entamé les procédures réglementaires à leur sujet conformément aux règlements et statuts en vigueur, précisant que les décisions seront annoncées dès qu'elles seront finalisées.

Le club d'Al-Taawoun avait devancé la Fédération d'un pas, en exprimant dans un communiqué officiel sa condamnation et son rejet catégorique des chants offensants, affirmant que tout chant ou pratique dépassant les limites du soutien sportif constitue « des actes individuels qui ne sauraient être attribués aux supporters d'Al-Taawoun », dont il a dit être fier ainsi que de leur conscience et de leur histoire à soutenir leur club dans un esprit sportif et responsable, insistant dans le même temps sur son rejet de toute offense, quelle qu'en soit la source ou la cible.

La réaction d'Al-Taawoun est intervenue après que la société du club d'Al-Hilal a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération saoudienne, à propos de ce qu'elle a qualifié de « chants collectifs offensants et inacceptables » émanant d'une partie des supporters d'Al-Taawoun à l'encontre du milieu de terrain portugais Ruben Neves lors de la dernière confrontation entre les deux équipes.

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De son côté, le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé que la commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne a ouvert officiellement dimanche matin une enquête sur les chants et propos offensants proférés contre le joueur d'Al-Hilal depuis les tribunes d'Al-Taawoun, une décision officielle devant être prise et les sanctions annoncées au cours des prochains jours.