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L’icône du tennis Rafael Nadal s’apprête à troquer les courts contre les bureaux après avoir officiellement accepté une invitation à rejoindre la direction du Real Madrid. Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem et fervent supporter de longue date du géant espagnol, il intégrera le conseil d’administration du club à la suite d’une proposition officielle de son président, Florentino Perez.

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Une union de légende au Bernabéu

Dans un communiqué publié mercredi, le club s’est réjoui de cette nomination. « Pour le Real Madrid et pour tous les madridistas, c’est un immense honneur qu’une personnalité de sa stature sportive et humaine, une référence du sport espagnol et mondial, rejoigne notre conseil d’administration et contribue, dans ce rôle, au présent et à l’avenir de notre club », indique le communiqué officiel.

Pour célébrer la nouvelle, Nadal a partagé sur les réseaux sociaux une photo empreinte de nostalgie, sur laquelle il apparaît tout petit, vêtu d’une tenue complète du Real Madrid. « Je tiens à remercier le président Florentino Perez et le conseil d’administration de m’avoir invité à rejoindre le conseil d’administration du @realmadrid. J’ai accepté cette invitation avec beaucoup d’enthousiasme, désireux d’apprendre et d’apporter autant que possible », a écrit l’ancien numéro un mondial sur Instagram.

Bien plus qu’une icône du sport

Le géant espagnol a tenu à souligner que l’apport de Nadal dépasse sa notoriété. Le club a ajouté : « Nadal a connu une carrière sportive légendaire. Mais sa personne représente bien plus que son palmarès : son talent, sa volonté constante de progresser, sa capacité à se sacrifier, sa compétitivité, son humilité, son respect envers ses adversaires et ses coéquipiers, ainsi que sa solidarité font de lui un exemple sur le court comme en dehors. »

Le Real Madrid voit clairement dans le vainqueur de Roland-Garros à 14 reprises l’incarnation des valeurs qu’il s’efforce de promouvoir. « Toutes ces valeurs font partie de l’identité du Real Madrid, et Rafael Nadal les a représentées et défendues tout au long de sa carrière sportive, devenant un modèle pour des millions de personnes à travers le monde », poursuit le communiqué du club.

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De la terre battue au conseil d’administration

Le départ à la retraite de Nadal en 2024 a laissé un vide dans le monde du tennis, après une carrière couronnée de 22 titres majeurs, de 36 titres en Masters et de deux médailles d’or olympiques.

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Le monde du sport suivra de près la façon dont le tempérament de compétiteur de Nadal s’exprimera dans les affaires du club. Membre d’honneur du Real Madrid depuis mars 2017, ce supporter de toujours endosse désormais un rôle actif dans sa direction afin de contribuer à façonner son avenir.

Dernière étape avant la ratification officielle

Si l’accord entre le club et la légende du tennis est conclu, il reste une dernière formalité à accomplir. L’assemblée générale du Real Madrid, prévue le 21 novembre, doit ratifier officiellement la nomination.