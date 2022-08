De Laurentiis et les footballeurs africains, Koulibaly et la CAF voient rouge

Aurelio de Laurentiis a dérapé sur les footballeurs africains, mais il a rapidement été repris par son ancien joueur Kalidou Koulibaly.

"Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des Nations sera organisée au milieu de la saison." Aurelio De Laurentiis aurait-il tenu de tels propos si son ancien roc sénégalais Kalidou Koulibaly jouait toujours sous les couleurs napolitaines ? Sans doute pas, et le président de Naples a donc bel et bien dérapé, en discriminant, suite au transfert de son ex-capitaine à Chelsea.

Koulibaly voit un manque de respect

Mais les journalistes anglais, toujours à l’affût de la polémique, ont évidemment interrogé le néo-Londonien sur les propos du boss napolitain. Sa réponse, sèche et sans complaisance : "Tu ne peux pas parler des équipes nationales africaines comme cela. Tu dois les respecter de la même façon que tu respectes les nations européennes", a répondu Koulibaly devant la presse.

L’histoire ne s’arrête pas là. Car les instances s’en mêlent, et la Confédération africaine de football (CAF) a logiquement réagi en réclamant une sanction pour De Laurentiis. "La CAF est consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC, M. Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations", a d’abord annoncé l’instance dans un communiqué.

La CAF veut saisir l’UEFA

"En déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations comme condition d'emploi, les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du Règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre", a réclamé la CAF. Le président de Naples se dirige-t-il vers une sanction ?