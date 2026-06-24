La sélection qatarienne a confirmé ses difficultés lors de la Coupe du monde 2026. Elle a conclu la phase de groupes avec la pire défense du tournoi, encaissant 10 buts en trois matchs, et succède ainsi à une autre équipe arabe en tête d’un classement négatif de la compétition.

Avec dix buts encaissés en trois rencontres de groupe, le Qatar établit le pire bilan défensif de l’édition 2026, dépassant le précédent record de la Tunisie (neuf buts).

Ce total confirme les grandes difficultés défensives des « Al-Anabi », qui n’ont jamais réussi à garder leurs cages inviolées.

Les coéquipiers de Hassan Al-Haydos ont concédé un but contre la Suisse, puis six face au Canada, avant de terminer leur parcours sur une défaite trois buts à zéro mercredi soir face à la Bosnie-Herzégovine lors de la dernière journée.

De son côté, la Tunisie a concédé 9 buts en seulement deux rencontres (5 contre la Suède, 4 face au Japon) et préparera son troisième match contre les Pays-Bas.

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Au-delà des buts encaissés, le bilan statistique est également défavorable : deux défaites et un nul en phase de groupes, et toujours pas de première victoire dans l’histoire des participations du Qatar à la Coupe du monde.

Selon les données d’Opta, le Qatar a désormais disputé six matchs en Coupe du monde sans jamais l’emporter, un total seulement dépassé par deux autres sélections.

Le Honduras caracole en tête de ce classement avec neuf matchs sans victoire, devant la Nouvelle-Zélande, qui a attendu huit rencontres avant de sabrer le champagne, tandis que le Qatar complète ce podium avec six matchs sans succès.

Le Qatar espérait enfin lancer son palmarès mondial lors de cette édition, après une expérience à domicile difficile en 2022, mais les résultats sont restés insuffisants et la sélection a une nouvelle fois fait ses valises sans victoire.